連千毅遭押看電視又掀波 檢定調：停止接觸新聞訊息

2019-10-07 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／即時報導



直播主連千毅引發日前高雄街頭連串砸店、開槍事件，他被收押後，又因申請購買「掌上型電視機」掀波，外界質疑遭禁見的連恐因此透過電視知悉偵辦動作。今天下午高雄地檢署表示，看電視屬於監所的生活管理，但避免爭議，已發文請高雄看守所停止連千毅接觸新聞訊息。

高雄地院上月23日認為連千毅反覆犯下恐嚇罪，對治安影響重大，為預防再犯，裁定羈押禁見，連進入看守所後念數小時「淨天地神咒」，也決定不提抗告，卻傳出他填單購買要價3200元掌上型電視機，能在監所看電視引發質疑。

媒體報導此事後，矯正署回應看電視皆依照相關規定，雄院今天下午表示，「關於禁見的被告可否看電視，屬於執行方式，應該由監所考量是否會違反羈押禁見的目的內斟酌。」

雄檢今天則派承辦連案的主任陳永章、檢察官羅水郎前往看守所，下午再指出，監所人犯的生活管理事項十分繁多，執行法院的羈押禁見裁定，屬於監所內生活管理的範疇。

不過雄檢強調，被告在監所內收看電視節目是否與法院裁定相符，涉及相關單位認定，為避免爭議，基於雄檢是業務督導機關，承辦檢察官已經發文請監所「停止被告接觸新聞訊息」。