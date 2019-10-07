撒鐵釘設獸夾阻查緝 網鴿勒贖集團提報治平掃黑到案

2019-10-07 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣警察局刑警大隊今天宣布偵破跨縣市網鴿勒贖集團，逮捕為首蕭姓男子（61歲）等14人，長期盤踞中部山區，成員專業分工網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手，還相當惡劣，撒鐵釘設獸夾等手法，防止查緝，全案依違反組織犯罪防制條例、野生動物保育法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警局刑大今年2月據報，涉嫌網鴿勒索，報請苗栗地檢署檢察官簡泰宇指揮，與台中市警察局東勢分局等單位組成專案小組偵辦，查出至少40名鴿主受害，提報治平專案，10月1日全國同步掃黑，在苗栗縣、台中市、新北市、嘉義縣，逮捕蕭男等14人到案，

專案小組循線在苗栗縣大湖鄉關刀山區發現4具大型非法捕鴿網，網內有1隻台灣特有亞種珍貴稀有野生動物鳳頭蒼鷹受困奄奄一息，救下後仍不支死亡，全案查扣不法所得10萬3800元、存摺8本、提款卡16張、賽鴿3隻、透明網繩、掃刀、感應式警報器、對講機等罪贓證物。

警方查出，網鴿勒贖集團勾結訓練鴿車司機，通報訓練放飛路線，分別在苗栗縣三義、大湖及台中市大坑、新社山區架網，以強力彈弓發射綁上紅色彩帶的鉛彈，賽鴿受到驚嚇俯衝閃躲下誤入鴿網，賽鴿中網後，恐嚇鴿主每隻6000至1萬2000元將贖款匯入指定人頭帳戶，若不從即將賽鴿殺害或剪翅警告。

警方說，網鴿勒贖集團為防止警方及鴿會上山砍網查緝，通往鴿網架設的路徑，裝設感應器，並以無線電對講機聯絡，還惡劣沿途布撒鐵釘，設置捕獸夾等陷阱，還好辦案人員沒有因此受傷，全案進一步偵辦中。