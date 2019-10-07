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36年前1坪土地買賣恩怨 彰化企業家被恐嚇200萬元

2019-10-07 13:48聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣1名知名的企業家36年前向蕭姓兄弟購買500坪土地，8年後，當年才29歲的蕭姓男子聲稱其中有1坪是他亡父應該分配的土地，多次恐嚇這名企業家還地否則要開槍，被捕入獄；如今蕭男已57歲，因需錢花用，又想起此事，今年3月再間寄恐嚇信向企業家勒索200萬元，再度被捕並遭羈押禁見。

警政署最近執行為期10天的全國同步掃黑行動專案，彰化縣警方成果豐碩，針對全縣105處幫派成員聚集圍事或經常出入場所，實施威力臨檢、搜索，共檢肅治平目標6人及手下成員33名，合計39名犯嫌到案，另查獲非法槍械2枝、各級毒品16.3公克等贓證物，查扣犯罪不法所得13萬5200元及其他各類犯罪91人。

彰化警方執行「掃黑行動專案」，縣警局刑警大隊偵三隊、員林、和美、鹿港、北斗、芳苑都交出成果，刑大大隊長王耀輝和5個分局長都帶領有功員警到縣警察局接受表揚；6件掃黑專案成果，以偵三隊破獲的恐嚇取財案最受矚目。

王惠美說，方仰寧局長對檢肅黑道幫派、依法處置街頭鬥毆案件不手軟，這次配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，成果豐碩，值得肯定與感謝，讓縣民能安居樂業，地方治安工作不能稍有鬆懈，希望能持續防制幫派分子以暴力或其他不法手段介入選舉競選及投票活動，徹底淨化選前治安。

檢警調查，57歲蕭姓男子雖是彰化縣社頭鄉人，長年在台北市信義區一帶闖蕩。今年2月開始，彰化縣1名72歲的知名大企業家突然一再接到恐嚇信函，對方甚至到他的臉書留言，聲稱要清算一下舊帳，勒索200萬元。

檢警組成專案小組追查，鎖定蕭姓男子涉嫌重大，並掌握他匿居在台北市信義區永吉路，10月3日凌晨2時多，偵三隊長洪信哲帶領隊員持拘票北上在永吉路1處巷口埋伏，到上午7時多看到蕭男走出巷口準備吃早餐，當場逮捕，並在其租住處逮捕陳姓、廖姓、張姓手下。

偵三隊調查後，將蕭男等4人依組織犯罪條例、恐嚇取財等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢察官偵查後認為蕭男有再犯、逃亡之虞向法院聲請羈押禁見獲准，其餘3名手下交保。

據了解，民國72年間，這名企業家向社頭鄉蕭姓兄弟購買約500坪土地，到民國80年4月間，當年才29歲的蕭男突然出現，向企業家聲稱購買的土地中有1坪是他亡父的公司所有，要求還地，否則要開槍打死企業家。

同月8日晚上，蕭男要這名企業家到他亡父的公司談判，因到深夜，企業家仍未回家，家人報案，警方趕到蕭男亡父的公司救出企業家，逮捕蕭男等多人。

沒想到時隔28年，這名企業家又陸績收到蕭男的恐嚇信件，蕭男開口要200萬元，企業家擔心受害而報警。彰化檢方說，蕭男另涉侵占、詐欺、恐嚇取財及偽造文書等案件，被台北、彰化地檢署通緝，落網後立刻聲請羈押獲准。

彰化警方執行「掃黑行動專案」，縣警局刑警大隊偵三隊、員林、和美、鹿港、北斗、芳苑...
彰化警方執行「掃黑行動專案」，縣警局刑警大隊偵三隊、員林、和美、鹿港、北斗、芳苑都交出成果，今天縣長王惠美到縣警局頒獎表揚後，與有功員警大合照。記者何烱榮／攝影
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彰化警方執行「掃黑行動專案」，縣警局刑警大隊偵三隊、員林、和美、鹿港、北斗、芳苑...
彰化警方執行「掃黑行動專案」，縣警局刑警大隊偵三隊、員林、和美、鹿港、北斗、芳苑都交出成果。記者何烱榮／攝影
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彰化警方執行「掃黑行動專案」，縣警局刑警大隊偵三隊、員林、和美、鹿港、北斗、芳苑都交出成果。記者何烱榮／攝影
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彰化縣警察局刑大偵三隊破獲蕭姓男子涉嫌眾向1名企業家需索200萬元案，縣長王惠美...
彰化縣警察局刑大偵三隊破獲蕭姓男子涉嫌眾向1名企業家需索200萬元案，縣長王惠美今天頒獎表揚。記者何烱榮／攝影
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彰化警方執行「掃黑行動專案」，縣警局刑警大隊偵三隊、員林、和美、鹿港、北斗、芳苑...
彰化警方執行「掃黑行動專案」，縣警局刑警大隊偵三隊、員林、和美、鹿港、北斗、芳苑都交出成果。記者何烱榮／攝影
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