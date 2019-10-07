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集團勾結鴿車司機布網擄鴿 警逮14人救回3「肉票」

2019-10-07 13:41中央社 苗栗縣7日電

苗栗警方破獲以蕭姓男子為首的擄鴿集團，涉嫌勾結訓練鴿車司機，在訓練路線途中架設鳥...
苗栗警方破獲以蕭姓男子為首的擄鴿集團，涉嫌勾結訓練鴿車司機，在訓練路線途中架設鳥網，再發射強力彈弓讓賽鴿驚嚇落網後向鴿主索財，查扣不法所得10萬3800元、存摺、提款卡、透明網繩、掃刀、感應式警報器等犯罪證物，並帶回3隻賽鴿等候鴿主領回。 中央社
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苗栗警方破獲以蕭姓男子為首的擄鴿集團，涉嫌勾結訓練鴿車司機，在訓練路線途中架設鳥網，再發射強力彈弓讓賽鴿驚嚇落網後向鴿主索財，經擴大搜索拘提14人到案，救回3隻「肉票」。

苗栗縣警察局刑警大隊今天舉行破案記者會指出，蕭姓主嫌為首的犯罪集團分工細密，分組擔任網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、提款車手等，利用勾結訓練鴿車司機，通報賽鴿訓練路線，分別在苗栗縣三義、大湖及台中市大坑、新社山區架設大型鳥網。

有別於以往「守株待兔」模式，蕭男等人會以強力彈弓發射綁有紅色彩帶的鉛彈驚嚇賽鴿，使其受到驚嚇俯衝誤入鴿網，再根據賽鴿腳環上電話恐嚇被害鴿主，索討每隻新台幣6000元至1萬2000元不等贖款牟利。

警方指出，集團除要求被害人將贖款匯入指定人頭帳戶外，也會以類似綁架面交模式，與被害人約在高速公路交流道下，待取得贖款後釋放「肉票」。

警方初步清查，蕭男為首的犯罪集團長期佔據中部山區網鴿勒贖，受害鴿主高達40名，遇有不從，便將網獲鴿子殺害或剪翅警告，行徑囂張惡劣，且為防止警方及鴿會上山砍網查緝，常在鴿網架設路徑布灑鐵釘、設置捕獸夾等陷阱，嚴重危害治安及生態環境。

苗栗縣刑警大隊指出，經報請苗栗地檢署指揮與台中市警局東勢分局等單位組成專案小組偵辦，10月1日兵分多路分持拘票、搜索票在苗栗、台中、新北及嘉義等縣市，檢肅蕭姓主嫌及組織成員共14人到案。

專案小組帶同嫌犯前往苗栗大湖關刀山區，發現4具大型捕鴿網，網內已有1隻珍貴稀有保育類動物「鳳頭蒼鷹」中網，遭活活曝曬致死，連忙拆除大型網具。

警方表示，專案小組查扣不法所得10萬3800元、存摺、提款卡、透明網繩、掃刀、感應式警報器等犯罪證物，並帶回3隻賽鴿等候鴿主領回，全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、恐嚇取財、竊盜、野生動物保育法等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

恐嚇苗栗縣

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