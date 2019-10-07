選前掃黑行動 雲縣警局查獲45人到案

2019-10-07 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



總統、立委大選將至，為淨化選前治安、壓制黑道幫派氣燄，雲林縣警察局配合警政署發動執行「全國同步掃黑行動」治平專案，並結合檢肅非法槍枝及地下金融專案，共計查獲治平專案對象4名、共犯25名，掃蕩地下金融專案，同時查獲重利案件12件16人，查緝成果豐碩。

縣警局依「立即處理、及時壓制」、「聚焦打擊、向上溯源」、「向下刨根、斷絕金源」掃黑三打策略方針，報請臺灣雲林地方檢察署李侃穎、陳淑香、朱啟仁、黃立夫、吳淑娟等檢察官指揮。

從9月25日起至10月4日止執行專案行動，結合刑事警察局偵四大隊、雲林憲兵隊、移民署雲林專勤隊等友軍單位共同執行專案，除查緝涉嫌重大多名犯嫌。

也查扣改造手槍7枝，子彈41顆、信號彈20枚、刀棍一批等犯罪工具和有幫派識別的徽章、西裝、帽子等贓證物。

雲林縣警局指出，經調查到案對象不乏擁槍自重，經常持槍恐嚇取財知名幫派成員；也有以從事詐欺牟利及高利貸放暴力討債、脅迫外籍女性移工從事陪酒姦淫猥褻及強逼至汽車旅館賣淫，牟取不法利不法分子。

雲林警察局長顏旺盛表示，黑幫犯罪常藉由毒品、金錢吸引年輕人加入幫派，利用少年喜好刺激，血氣方剛特性成群結黨四處滋事，也常乘人急迫或難以求助時，借錢而取得重利，遇有延遲還款即糾眾以暴力方式討債，危害地方治安甚鉅。