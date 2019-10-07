影／毒男開BMW見警心虛撞柱 赤腳跑200公尺跌倒被逮

2019-10-07 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市滕姓男子今天上午8時許，駕駛跟朋友借來的BMW轎車行經南屯區時，遭警方盤查，未料滕心虛，先在停等紅燈時假意配合，隨後趁綠燈加速逃逸，不過滕車隨後失控，衝撞路旁民宅的柱子，滕下車赤腳奔跑，警員在後方尾隨，滕逃逸時被一名大樓保全攔阻，跌倒在地，警員追逐200公尺後趕上，順利制伏，經查滕在上月初才被通緝，警方在滕車內查獲少量K菸，全案警詢後依法送辦。

台中市警局保大第一中隊小隊長洪聰華、警員周學瞬今天清晨8時許，開車行經南屯區公益路二段時，欲盤查駕駛白色BMW的滕姓男子（39歲）時，滕先趁紅燈假意配合，警方下車欲盤查時，滕趁綠燈亮馬上加速，警方尾隨在後，滕車開不到一個路口就失控衝撞路旁民宅的柱子。

滕車自撞後，滕赤腳徒步逃逸，警方在後方追逐，途中警方高喊「幫忙抓一下」，請市民協助攔捕，當時滕跑過一棟大樓，大樓保全聽到警方呼喊，有協助攔阻的動作，導致滕摔倒在地，警方追逐200公尺趕上，順利將滕上銬制伏。