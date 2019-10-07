墾丁潛水客失蹤5天 家屬心碎重金懸賞「爸爸快回來」

2019-10-07 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東墾丁貓鼻頭2名潛水客失蹤案，2日發生迄今已經5天，仍無下文，除了救難人員持續搜救外，失蹤潛水客的家屬更是焦急萬分，今天上午仍在岸邊呼喚家人，黃姓潛水客的女兒等不到父親悲痛萬分，除了痛指業者麻木仍繼續營業，也表示家屬願意重金懸賞各50萬元，「只希望趕快把爸爸找回來」。

連日來黃姓潛水客的女兒不知道掉了多少眼淚，她說，從事發至今，他們真的非常感謝海巡署及民間救難人員的協助搜救，一直到今天早上，她和邱姓潛水客的家人仍在岸邊尋找，她也呼籲外界不要放棄任何希望，「拜託附近漁船如果經過，有發現蛛絲馬跡，請趕快連絡我們」。她說不論結果如何，只要找回家人，他們兩家願意各提供50萬元謝金。

另外家屬也指控潛水業者的態度麻木，居然到現在還在營業，「他們的態度讓我們不知道怎麼說才好」？黃女哽咽說，總之家屬不放棄任何希望，一直守在海邊，但呼籲檢警查明原因，不要再讓憾事發生。

黃姓與來自中國大陸的邱姓潛水客是於本月2日由潛水教練楊政佳帶領下水，意外發生後，楊政佳在2日晚上被漁船救起，但兩名潛水客迄今音訊全無。但業者持續營業，引發家屬不滿。