親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美戰略模糊下，我們如何思考台美關係？

韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

潑何韻詩漆法院裁定交保 蔡清祥：組織犯罪一定辦下去

2019-10-07 11:12聯合報 記者林孟潔╱即時報導

何韻詩受訪遭潑紅漆。本報資料照片
何韻詩受訪遭潑紅漆。本報資料照片
分享
立法院司法及法制委員會今天邀集法務部部長蔡清祥等人報告立法計畫並備詢，審查2020年度預算、矯正機關作業基金收支、毒品防制基金收支等。立委洪慈庸針對何韻詩遭潑紅漆案提問，蔡清祥表示，法院裁定交保不代表不能辦，組織犯罪一定會繼續辦下去。

洪慈庸詢問，何韻詩被潑紅漆事件，檢察官聲請羈押，法院最後裁定交保，認定胡志偉等人涉犯輕罪，不具羈押法定事由，檢方舉證也不足以認定有組織犯罪情事，最後沒有裁定收押，檢方是否仍會繼續辦組織犯罪？

洪慈庸認為，曾看過媒體報導，統促黨多為幫派、黑道成員組成，且全國同步掃黑專案，有47名治平對象，最後共有337人到案，其中8人具有統促黨背景，光是今年度統促黨也涉多起毒品、暴力討債、傷害案件，檢察機關有無加強查緝該組織，或是否已經認定為組織犯罪？

蔡清祥回應，組織犯罪一定要繼續辦下去，法務部主張嚴懲，絕不容許暴力在台灣發生，尤其選前更為敏感，檢警一定會全力以赴，但針對個案，檢察官提起聲押但法官不支持，但不代表沒有犯罪、不能偵辦，檢察機關更是要積極來搜集相關證據，來證明他的犯行；統促黨是經過註冊的合法政黨團體，但不容許利用合法組織來胡作非為，但是否為暴力團體，仍要看犯罪具體行為和證據。

洪慈庸指出，統促進棋很多案件都受到各界關注，但至今沒辦法確認是組織犯罪，民眾會擔心和失望，希望檢警加強蒐證，不要讓這些人逍遙法外。

立委洪慈庸針對何韻詩遭潑紅漆案質詢法務部長蔡清祥。圖翻攝自立法院議事轉播
立委洪慈庸針對何韻詩遭潑紅漆案質詢法務部長蔡清祥。圖翻攝自立法院議事轉播
分享

洪慈庸統促黨蔡清祥何韻詩潑漆

相關新聞

墾丁潛水客失蹤5天 家屬心碎重金懸賞「爸爸快回來」

2019-10-07 11:15

選前掃黑行動 雲縣警局查獲45人到案

2019-10-07 12:17

影／毒男開BMW見警心虛撞柱 赤腳跑200公尺跌倒被逮

2019-10-07 11:46

傾全力要辦統促黨？蔡清祥：檢察總長召集小組積極蒐證

2019-10-07 11:44

樹林3屁孩大同山上縱火燒車 被捕竟稱「好玩」

2019-10-07 10:48

颱風夜打劫 搶2千逃雲林 見警跳樓肝破裂

2019-10-07 00:45

桃機出包！地勤拖行客機 擦撞空橋

2019-10-07 00:25

連千毅收押禁見看電視惹議 雄檢：會釐清規定

2019-10-06 17:04

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

連千毅之亂後 台中大掃黑抓19人起獲4把改造手槍

2019-10-06 12:31

桃園機場拖飛機碰撞空橋 發動機整流罩受損

2019-10-06 12:00

桃機拖車操作不當 日航飛機擦撞空橋

2019-10-06 11:54

獨／潑何韻詩漆還想進港 胡志偉：請記錄我是否活著離開

2019-10-06 11:43

72小時不放棄 墾丁潛水兩失蹤持續搜救

2019-10-06 10:36

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

感念台中殉職打火英雄 禮儀公司300萬喪葬費用全包了

2019-10-06 20:38

花蓮東大門夜市傳失火 疑排油煙機釀禍台電急斷電

2019-10-06 20:35

桃園機場拖飛機碰撞空橋 發動機整流罩受損

2019-10-06 12:00

慘！消防褲破到沒隔熱層 基層控沒錢換長官喊冤

2019-10-06 13:04

萬噸平台船助拆南方澳跨港大橋 幕後低調船東是他

2019-10-06 12:34

中市2勇消公祭15日舉辦 禮儀公司無償協助

2019-10-06 13:24

社運醫師柳林瑋強吻3女 北檢依強制猥褻罪嫌起訴

2019-10-07 10:03

中鋼輸送機帶起火 環保局依空汙法開罰

2019-10-06 16:10

影／男子開車撞12輛機車逃逸 卻心肌梗塞死在家門口

2019-10-06 15:28

新營拆屋工人墜樓 空間狹小出動吊車救

2019-10-06 12:53

Booking.com訂房網疑個資外洩 228會員遭騙3千多萬元

2019-10-06 13:32

Uber Eats折70元券網喊好用 他連用4單被鎖帳號

2019-10-07 10:24

逢甲夜市糖葫蘆天價貴？ 巨無霸草莓一串299元

2019-10-07 10:28

一審重判張淑晶稱「衝庭」請假 法界傻眼：又不是律師

2019-10-07 10:35

日籍夫婦遊台首站高雄 2行李箱竟忘計程車上

2019-10-06 22:57

玷辱4女同夥協助拍裸照 法官以重罪逃匿是人性續押

2019-10-07 07:35

又見違建火警！嘉縣水上鐵皮屋工廠失火 濃煙衝天

2019-10-07 08:55

台中2消防員殉職 專家：講原則太容易，那不是「真相」

2019-10-06 15:58

影／女子被偷拍裙底風光渾然不覺 消防員見義勇為逮色狼

2019-10-06 18:35

高中生網交少女約出嘿咻 她傳訊一句話法官減刑期

2019-10-07 09:42

Booking.com訂房網疑個資外洩 228人受騙

2019-10-07 00:16

夫控妻叫小王「親愛的」求償百萬 法官以舉證不足駁回

2019-10-07 01:20

高雄港都客運驚傳站內意外 婦捲車底死亡司機沒察覺

2019-10-06 19:49

成大連儂牆再傳破壞 這次被撕的是小熊維尼海報

2019-10-06 17:04

連千毅收押禁見看電視惹議 雄檢：會釐清規定

2019-10-06 17:04

太魯閣水簾洞地面濕滑 大馬遊客不慎摔斷腿

2019-10-06 19:19

拿500元要硬上女看護 高雄渣雇主成功逃10年追溯期

2019-10-06 14:53

連交2任未成年女友 高雄男逼做這事上法院

2019-10-06 22:43

父親年輕時沈淪於賭博酗酒 子女聲請除免扶養法官判准

2019-10-06 17:33

成功大學連儂牆海報、留言字條遭撕毀 七旬老翁今到案

2019-10-06 13:55

高雄仁武加油站疑氣爆 女騎士慘遭噴飛

2019-10-06 14:15

中鋼礦砂輸送帶突冒煙自燃 幸及時撲滅虛驚一場　

2019-10-06 16:07

2秘魯籍男子五星級飯店偷包包 剛出境就逮

2019-10-06 13:23

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

手機不見女子誤以為遭扒手行竊 最後只是烏龍一場

2019-10-06 21:11

「掌握作息侵隱私」 監視器對準鄰居門口法院判拆

2019-10-06 14:23

連千毅之亂後 台中大掃黑抓19人起獲4把改造手槍

2019-10-06 12:31

北市稱遊行禁蒙面 陳家欽：僅少數限制

2019-10-06 13:22

颱風夜在新莊搶錢逃往雲林 嫌犯跳樓肝臟破裂

2019-10-06 13:04

爺爺猥褻15歲孫女 8年後被告仍遭起訴

2019-10-06 14:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top