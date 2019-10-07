潑何韻詩漆法院裁定交保 蔡清祥：組織犯罪一定辦下去

2019-10-07 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



何韻詩受訪遭潑紅漆。本報資料照片 分享 facebook 立法院司法及法制委員會今天邀集法務部部長蔡清祥等人報告立法計畫並備詢，審查2020年度預算、矯正機關作業基金收支、毒品防制基金收支等。立委洪慈庸針對何韻詩遭潑紅漆案提問，蔡清祥表示，法院裁定交保不代表不能辦，組織犯罪一定會繼續辦下去。

洪慈庸詢問，何韻詩被潑紅漆事件，檢察官聲請羈押，法院最後裁定交保，認定胡志偉等人涉犯輕罪，不具羈押法定事由，檢方舉證也不足以認定有組織犯罪情事，最後沒有裁定收押，檢方是否仍會繼續辦組織犯罪？

洪慈庸認為，曾看過媒體報導，統促黨多為幫派、黑道成員組成，且全國同步掃黑專案，有47名治平對象，最後共有337人到案，其中8人具有統促黨背景，光是今年度統促黨也涉多起毒品、暴力討債、傷害案件，檢察機關有無加強查緝該組織，或是否已經認定為組織犯罪？

蔡清祥回應，組織犯罪一定要繼續辦下去，法務部主張嚴懲，絕不容許暴力在台灣發生，尤其選前更為敏感，檢警一定會全力以赴，但針對個案，檢察官提起聲押但法官不支持，但不代表沒有犯罪、不能偵辦，檢察機關更是要積極來搜集相關證據，來證明他的犯行；統促黨是經過註冊的合法政黨團體，但不容許利用合法組織來胡作非為，但是否為暴力團體，仍要看犯罪具體行為和證據。