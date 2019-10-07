被人拿刀追殺開槍傷人 自衛無罪但持槍被判5年半

2019-10-07 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



康姓男子的乾妹妹與劉姓男子有金錢糾紛，雙方相約談判時，康見劉持刀逼近，還揮刀劃破他的外套，開槍射中劉的右大腿，被控重傷害未遂。法官認為，康屬正當防衛諭知無罪，但非法持有手槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑5年6月，併科罰金10萬元。全案可上訴。

基隆地方法院判決指出，康男與黃姓乾妹妹坐在劉姓友人駕駛的車上時，黃女與劉通電話，兩人為了債務問題發生口角，約定在中山區烏橋頭超商前談判。

康男與黃女搭車抵達超商外，康下車前把制式手槍放於腰際，下車後見劉持刀接近，掏出手槍先對空鳴槍，但劉繼續逼近，兩人分持刀、槍互相追逐，最後康朝劉的右大腿開槍，劉中彈後倒地，由友人開車送醫急救，康才離開現場。

警方接獲醫院通報劉受槍傷，獲知發生槍擊案，追查發現康男是搭劉姓友人的車到現場，前往劉的住處並查獲涉案制式手槍和另一把改造手槍，循線將康逮捕。

法院審理時，康辯稱基於自衛才開槍，法官檢視案發現場監視器畫面，看到康男被劉男持刀追趕，過不久康回頭衝向劉並舉槍作勢開槍。劉做出躲避動作後，又持刀衝向康作勢揮刀，康舉槍瞄準對方下半身，接著劉腿部中槍跌倒。