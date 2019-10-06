無毒家園親子探索營 反毒教育從小扎根

2019-10-06 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



近年來毒品種類甚至包裝不斷推陳出新，青少年根本無從辨識，造成年輕學子在不知情或好奇下而涉毒。花蓮縣毒品危害防制中心今在中華國小舉辦「無毒家園親子同樂探索營活動」。活動由花蓮縣長徐榛蔚宣誓「珍愛生命、拒絕毒品」揭開序幕，向社會大眾宣導反毒的重要性。

「無毒家園親子同樂探索營活動」，採闖關宣導形式，參加的親子一起認識毒品、拒絕毒品，民眾從遊戲中更加的體認毒品的危害，接者由花蓮縣毒品危害防制中心表演拒絕毒品誘惑舞台劇；蘇玉珍老師現身說法分享戒毒經驗，傳遞識毒、拒毒、防毒等相關知識及學習拒絕毒品。

徐榛蔚表示，特別感謝法務部、教育部及衛生福利部三個部會的支持，在花蓮舉辦「無毒家園親子同樂探索營活動」。也感謝秀林鄉青年會在部落推動毒品防制宣導，讓反毒工作落實於社區及部落。活動主要目的就是有感於毒品防制，需從學校、家庭、社區到民間團體和政府機關連結，將反毒知識觀念與拒毒方法，具體落實扎根於家庭中。

衛福部食藥署組長朱玉如指出，衛福部、法務部、教育部、警政署相關部會全面推動新世代反毒策略，全面從反毒、拒毒、緝毒及戒毒四大面向來防制毒品危害國人健康。