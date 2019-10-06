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秘魯觀光客涉行竊五星旗飯店連鎖咖啡店 遭羈押禁見

2019-10-06 19:12聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

2名秘魯籍觀光客，上月25日入境台來，竟鎖定北市大安、信義、松山等地的五星級飯店、連鎖咖啡店等地，至少犯下4件竊盜案，昨清晨2人出境時，遭警方攔查逮補，檢方依竊盜罪嫌聲押，台北地方法院認定有逃亡、勾串共犯、反覆實施之餘，裁定羈押禁見。

北院今日召開羈押庭，法官訊問後，僅1人坦承部分犯行，另1人大致均坦承犯行，且依照被害人、監視器畫面等證物，認為2名外國人在台無固定住所，與台灣羈絆薄弱，且供述不同，認有逃亡、勾串共犯可能。

法官指出，2人在9月26日至同月30日，短短5日犯下4件竊盜、加重竊盜案，認為有反覆實施可能，審酌2人犯行對於社會秩序、公共安全產生危害，沒有其他強制處分手段，能確保不會逃亡、串證、反覆實施之餘，裁定2人均羈押禁見。

據悉，2人從泰國入進台灣，26日起針對北市大安、信義、松山等地的飯店、咖啡店，為下手目標，趁民眾不注意或如廁期間，立即拿走包包行竊。

警方獲報後，調閱監視器追查行蹤，鎖定身分通報境管，昨天清晨在2人出境時，航警局將人攔下，通報大安分局警方到場逮人，現場從2人身上查扣2萬餘元贓款、2台知名高級相機，價值約20萬元，全案訊後依竊盜等罪移送法辦。

兩名秘魯籍嫌犯在台北市行竊，被警方查獲。圖/記者廖炳棋翻攝
兩名秘魯籍嫌犯在台北市行竊，被警方查獲。圖/記者廖炳棋翻攝
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竊盜北市咖啡

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