Booking.com訂房網疑個資外洩 228會員遭騙3千多萬元

2019-10-06 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



知名訂房網「Booking.com」驚傳疑似會員個資外洩，詐騙集團按圖索驥打電話給消費者，冒充網站客服行騙，刑事警察局165反詐騙專線從今年5月起陸續接獲民眾通報，表示在「Booking.com」消費後遭遇詐騙，累計到9月底被騙人數已達228人，財損金額達新台幣3362萬元。

北市1名32歲的林姓醫師，日前接到假冒「Booking.com」客服人員的詐騙電話，歹徒表示因為系統異常，導致醫師的訂單出現重複下單及重複扣款情形，將通報銀行協助處理，接著另名歹徒假冒銀行客服來電，謊稱ATM有網路連線功能，只要配合操作ATM即可取消扣款，林姓醫師不疑有他，接連兩天聽從歹徒指示操作，被騙走164萬餘元。

刑事局表示，165反詐騙專線每周都會公布高風險網路賣場名單，「Booking.com」訂房網疑因持續發生消費者個資外洩情形，從今年5月至今已連續21周上榜，上榜次數是各類電商平臺中最高者，相較其他訂房網站及電商大部分只有零星案件，甚至沒有發生件數，「Booking.com」顯然在資安防護上出現漏洞，警方呼籲民眾應慎選資安防護機制完善的優良電商，對於屢次勸告都沒有改善的網路賣場，也希望全民共同抵制避免使用，以保障自身財產安全。