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Booking.com訂房網疑個資外洩 228會員遭騙3千多萬元

2019-10-06 13:32聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

知名訂房網「Booking.com」驚傳疑似會員個資外洩，詐騙集團按圖索驥打電話給消費者，冒充網站客服行騙，刑事警察局165反詐騙專線從今年5月起陸續接獲民眾通報，表示在「Booking.com」消費後遭遇詐騙，累計到9月底被騙人數已達228人，財損金額達新台幣3362萬元。

北市1名32歲的林姓醫師，日前接到假冒「Booking.com」客服人員的詐騙電話，歹徒表示因為系統異常，導致醫師的訂單出現重複下單及重複扣款情形，將通報銀行協助處理，接著另名歹徒假冒銀行客服來電，謊稱ATM有網路連線功能，只要配合操作ATM即可取消扣款，林姓醫師不疑有他，接連兩天聽從歹徒指示操作，被騙走164萬餘元。

刑事局表示，165反詐騙專線每周都會公布高風險網路賣場名單，「Booking.com」訂房網疑因持續發生消費者個資外洩情形，從今年5月至今已連續21周上榜，上榜次數是各類電商平臺中最高者，相較其他訂房網站及電商大部分只有零星案件，甚至沒有發生件數，「Booking.com」顯然在資安防護上出現漏洞，警方呼籲民眾應慎選資安防護機制完善的優良電商，對於屢次勸告都沒有改善的網路賣場，也希望全民共同抵制避免使用，以保障自身財產安全。

刑事局再次呼籲，詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒網站及銀行客服人員來電行騙，並且會把來電顯示竄改為真正的銀行客服專線號碼，藉此取信被害人，民眾接到陌生電話時，千萬不要因為對方說得出自己過往交易細節，或來電顯示號碼為金融機構就輕信對方身分，聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應牢記ATM或網路銀行都沒有任何解除扣款或取消訂單功能，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

歹徒先使用02-81926406號碼假冒Booking.com客服，再由另名歹徒...
歹徒先使用02-81926406號碼假冒Booking.com客服，再由另名歹徒假冒台新銀行客服，並將來電顯示號碼竄改為台新銀行客服專線02-26553000藉此取信被害人。圖/記者廖炳棋翻攝
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訂房或旅遊網發生詐騙案件數排名表。圖/記者廖炳棋翻攝
訂房或旅遊網發生詐騙案件數排名表。圖/記者廖炳棋翻攝
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