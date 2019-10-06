影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



因應10月有多項交通新制上路，台中市第二警分局為落實交安宣導，昨天下午與轄內知名百貨公司業者合作，合辦小小波麗士體驗營，還向市警局借來小哈雷機車、小警察制服等裝備，以及第二警分局的正妹女警余珮毓與學童互動，進行宣導，許多逛街民眾都帶著小朋友熱情參與。

台中市第二警分局表示，為落實交安宣導，寓教於樂，特別利用轄區中友百貨辦理「2019中友兒童劇場-波力的安心假期活動」時，結合實施交通安全宣導 ，活動昨5日熱鬧舉辦，由深受小朋友們喜愛的卡通人物─波力，與警察們一同開辦小小波麗士體驗營，第二警分局副分局長劉忠和也上台進行交通宣導。

第二警分局表示，活動也特別向市警局借調用小小哈雷機車、小小警察制服與大型警用巡邏機 車，讓大小朋友透過活潑的交通安全問答闖關遊戲進行體驗，並於現場進行「交通安全 」、「新興毒品偽裝」有獎徵答活動，送出「精美禮物」給答對民眾，讓現場幸運民眾高興的合不攏嘴。適逢假日一中商圈人車眾多，警方貼心提醒民眾，享受美食、逛街購物，但也要注意切勿違規並排停車、開啟車門前更應先注意後方人車 狀況，以避免發生交通事故。