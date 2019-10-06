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北市稱遊行禁蒙面 陳家欽：僅少數限制

2019-10-06 13:22中央社 台北6日電

北市警察局長陳嘉昌說要落實北市遊行禁蒙面惹議。警政署長陳家欽今天說，集會遊行法雖有相關規定，僅對少數和威脅公安者；北市警局也說，會依法和警署規範落實執行。

聯合報報導，香港引用緊急法訂定「禁蒙面法」並於5日起生效惹議；台北市議員陳建銘昨天質詢問到國內相關規定，台北市警察局長陳嘉昌答詢說，現行集遊法第14條規定，對於妨害身分辨識有限制，且坦言過去都沒有落實去執行，未來會落實執行。

陳家欽今天上午參加「愛在每一個角落．慈善園遊會」活動，媒體會前詢問如何看北市擬落實遊行禁蒙面一事。

他表示，法規對人民或團體申請集會遊行很少做限制，雖然集遊法第14條有相關規定，但僅針對少數個案或有情資狀況者，以及對公共安全產生威脅者才會限制施行，並非普遍性的，或許陳嘉昌的論述讓大家有所誤解。

台北市警察局也發布新聞稿說明，集遊法第14條第6款規範妨害身分辨識之化裝事項，授權警察機關審核集會遊行申請時，若考量因戴面具、化裝而有影響集會遊行安全之虞，可在核准公文加註限制內容。

由於香港歌手何韻詩日前來台參加遊行遭潑漆，市警局說，犯嫌當時就是蒙面且頭戴寫有「反送中」字樣的工程帽，才得以混入採訪現場犯案。

市警局表示，為防範上述類似事件發生，未來執行限制蒙面者參與集會遊行活動有啟動機制，就是警方一旦發現有蒙面人影響活動，會告知活動主辦單位和主持人，經主辦單位宣稱不歡迎蒙面者在集會遊行活動中，且由其糾察員進行勸離不聽，並請求警方協助時，才會進行介入，而非全面禁止。

市警局說，將持續參照集遊法及警政署執勤規範落實執行，保障民眾集會遊行的自由權利及活動順利完成，並非干涉集會遊行，也不容許有心人士違法違序影響合法集會遊行，以確保社會安定與秩序。

集會遊行北市警察陳嘉昌陳家欽反送中禁蒙面法

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