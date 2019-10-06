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連千毅之亂後 台中大掃黑抓19人起獲4把改造手槍

2019-10-06 12:31聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

高雄市上月間因連千毅直播主糾紛，造成多起開槍、砸店引發社會滋擾案件，連遭檢方聲押獲准，台中市警局配合警政署在上月底至上周五執行掃黑專案，一共查緝涉嫌詐欺、暴力討債等3名首謀、16名共犯到案，其中涉詐欺案的林姓男子，遭檢方聲押獲准，專案期間還查獲4把改造手槍、19發子彈，海洛因、安非他命等毒品；台中市警局重申，選前將持續打擊不法，呼籲市民若遇到違法情事，勇於向警方檢舉。

台中市刑大預防組表示，警政署選前淨化治安、防止幫派介入，台中市警局從上月25日至本月4日為止，執行為期10天的「全國同步掃黑」專案，專案期間聲請搜索票105張，並針對黑道幫派堂口、經營圍事場所及經常活動處所152處、其他處所105處執行臨檢搜索掃蕩，動用警力2056人，共計檢肅治平專案目標3人、組織共犯16名成員到案。

專案期間另查獲地下錢莊8處、地下通匯6處，查扣不法所得台幣130萬元，另查獲改造手槍4支、空氣槍6支、子彈19顆，含無彈頭有底火子彈3顆、海洛因毒品54.67公克、安非他命毒品79.08公克及大麻23.42公克等贓證物。

台中市刑大預防組表示，專案期間檢肅到案的組織犯罪首謀有三人，其中林姓男子涉嫌詐欺案，由第四警分局偵辦後，帶回林等涉案5人，其中林因涉組織犯罪、詐欺罪嫌，遭檢方聲押獲准。林被查出在台中市成立詐欺機房，謊稱是「大陸溫州互聯網舉報中心員工，進而詐騙大陸民眾，初估被害人有50餘名，金額約台幣500餘萬元。

另外檢肅到案的林姓、陳姓男子所經營的暴力討債集團，分別由烏日、霧峰警分局帶回涉案14人。經查，二人分別透過詐賭、暴力脅迫的方式，恐嚇被害人到提款機領錢、簽立本票等方式不法牟利，林、陳二人遭妨害自由、恐嚇取財、組織犯罪移送台中地檢署後，檢方分命二人以6萬、5萬元交保。

台中市刑大表示，2020總統大選即將到來，為淨化選前治安，市警局將持續掃蕩黑幫、打擊犯罪，保障市民生命、財產的安全，民眾如有遭黑幫恐嚇、暴力討債等任何違法情事，能勇於出面向警方檢舉報案，警方定能保障合法、取締非法、制裁暴力，給予轄區民眾安居樂活的良好治安環境。

台中市警局在上月底展開為期10天的掃黑專案勤務，烏日警分局查獲以林姓男子為首的暴...
台中市警局在上月底展開為期10天的掃黑專案勤務，烏日警分局查獲以林姓男子為首的暴力討債集團，並將涉案7人依組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦。記者陳宏睿／翻攝
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台中市警局在上月底展開為期10天的掃黑專案勤務，查緝涉嫌詐欺、暴力討債等19名嫌...
台中市警局在上月底展開為期10天的掃黑專案勤務，查緝涉嫌詐欺、暴力討債等19名嫌疑人到案，並查獲改造手槍4把、子彈19顆。記者陳宏睿／翻攝
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台中市警局在上月底展開為期10天的掃黑專案勤務，霧峰警分局查獲以陳姓男子為首的暴...
台中市警局在上月底展開為期10天的掃黑專案勤務，霧峰警分局查獲以陳姓男子為首的暴力討債集團，並將涉案7人依組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦。記者陳宏睿／翻攝
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