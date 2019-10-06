桃機拖車操作不當 日航飛機擦撞空橋

2019-10-06 11:54 中央社 桃園機場6日電



圖為日本航空班機資料照片。 聯合報系資料照片／記者楊文琪攝影 分享 facebook 桃園國際機場一架日本航空的班機今天準備拖到停機位時，疑桃勤人員操作飛機拖車不當，導致發動機整流罩擦撞空橋受損，起飛時間確定延誤，詳細事故發生原因仍有待釐清。

桃勤公司表示，桃園機場一架日本航空飛東京成田的JL-802班機，上午由桃勤員工駕駛飛機拖車操作時，疑與指揮人員認知上落差，導致飛機左邊發動機整流罩擦撞空橋受損，所幸班機乘客尚未登機，班機確定延誤。

造成事故的地勤人員並無酒駕情況，目前已進行乘客後續行程的處理，且著手調查事情發生原因。