親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

桃園機場拖飛機碰撞空橋 發動機整流罩受損班機延誤

重要性不亞於明星咖啡！ 台北朝風咖啡店突遭拆

桃機拖車操作不當 日航飛機擦撞空橋

2019-10-06 11:54中央社 桃園機場6日電

圖為日本航空班機資料照片。 聯合報系資料照片／記者楊文琪攝影
圖為日本航空班機資料照片。 聯合報系資料照片／記者楊文琪攝影
分享
桃園國際機場一架日本航空的班機今天準備拖到停機位時，疑桃勤人員操作飛機拖車不當，導致發動機整流罩擦撞空橋受損，起飛時間確定延誤，詳細事故發生原因仍有待釐清。

桃勤公司表示，桃園機場一架日本航空飛東京成田的JL-802班機，上午由桃勤員工駕駛飛機拖車操作時，疑與指揮人員認知上落差，導致飛機左邊發動機整流罩擦撞空橋受損，所幸班機乘客尚未登機，班機確定延誤。

造成事故的地勤人員並無酒駕情況，目前已進行乘客後續行程的處理，且著手調查事情發生原因。

桃園機場事故地勤

相關新聞

桃園機場拖飛機碰撞空橋 發動機整流罩受損

2019-10-06 12:00

獨／潑何韻詩漆還想進港 胡志偉：請記錄我是否活著離開

2019-10-06 11:43

72小時不放棄 墾丁潛水兩失蹤持續搜救

2019-10-06 10:36

操流利國語冒充房東 失聯移工仍被識破

2019-10-05 17:02

影／直播之亂砸店、恐嚇立委參選人 全國大掃黑抓337人

2019-10-05 16:20

國安私菸案法官找嘸人？吳宗憲被限制住在憲兵隊

2019-10-05 13:10

加籍男師種163株大麻 因「教學認真」獲輕判不用逐出境

2019-10-05 12:50

影／毒品通緝男遇捕 隨身帶的白粉末真的是洗衣粉

2019-10-05 12:10

假買車真擄人強盜 歹徒丟包被害人逃台南遭逮

2019-10-05 11:16

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

台64線貨櫃車翻覆 鏟下整排隔音牆駕駛無生命跡象

2019-10-05 14:17

獨／騎電動自行車沒戴帽 中市警3天罰875件進帳26萬元

2019-10-05 12:05

超跑少東裝闊買「神獸」沒付錢 車商求償3359萬勝訴

2019-10-05 17:44

山區罕見大陣仗 台南玉井晚間數十部警車集結

2019-10-05 23:45

加籍男師種163株大麻 因「教學認真」獲輕判不用逐出境

2019-10-05 12:50

影／台64線事故畫面曝光 大量碎片如隕石般從天而降

2019-10-05 16:15

桃園客運2司機性侵同一女學生 想緩刑遭法官打臉

2019-10-05 18:49

影／太離譜！司機忘了放車斗 大貨車開一半「卡」陸橋

2019-10-05 19:15

操流利國語冒充房東 失聯移工仍被識破

2019-10-05 17:02

海巡菜鳥第1堂課：想吐一定要吞回去 否則…

2019-10-06 10:00

影／配合全國同步掃黑 新北檢肅治平逮38人查扣槍毒

2019-10-05 16:22

媽帶身障兒檢查遇2魔人 阿伯白目「小孩好可憐」

2019-10-05 15:35

台64線貨櫃車翻覆 車流回堵至三重路段

2019-10-05 15:23

「小心不能中獎」 正宮淚揪腥夫偷情女助理獲賠50萬

2019-10-05 13:28

影／毒品通緝男遇捕 隨身帶的白粉末真的是洗衣粉

2019-10-05 12:10

國安私菸案法官找嘸人？吳宗憲被限制住在憲兵隊

2019-10-05 13:10

車禍拒絕手術卻求償上百萬 法院判男子自負後果

2019-10-05 15:23

影／開車載廢棄物丟入海 海巡追車號送新北市府告發

2019-10-05 17:43

沒通知當事人補繳裁判費輸了官司 律師判賠5萬元

2019-10-05 14:19

網路約砲險遭詐騙 中年大叔被嚇到「再也不敢了」

2019-10-05 15:28

連千毅遭扣賓士行李箱 檢警：原廠回覆未授權

2019-10-05 14:49

廚師連3天摸女老闆下體 遭索賠他先自首求輕判

2019-10-06 09:20

南方澳斷橋周三拆 先封港24小時

2019-10-06 00:55

五楊高架中壢段 遊覽車輪胎噴飛砸中警車

2019-10-05 21:37

影／萬噸平台船進南方澳拆斷橋 2部起重機可吊整座橋

2019-10-05 15:24

手刃老母逆子要為媽媽上香求交保 法官不准

2019-10-06 10:32

竹市警專案掃黑掃蕩地下通匯 查扣勞力士、保時捷

2019-10-05 16:19

影／廂型車與機車擦撞 突然失火2車全燒毀

2019-10-05 20:03

台61台北港端兩貨櫃車追撞 一司機受困

2019-10-05 15:34

桃園老婦半夜熟睡 怪男闖空門狂揍她頭還持刀砍脖

2019-10-05 14:55

台64線快速路貨櫃車撞護欄翻覆 駕駛死亡

2019-10-05 19:17

貨櫃車撞爛隔音牆 駕駛爆頭亡

2019-10-05 23:44

台中山城居民飽受重機噪音 警攔檢66%超標

2019-10-06 09:20

暴衝撞飛洗車場員工 8旬老翁肇逃撞護欄才說「我負責」

2019-10-05 12:13

台中鐵皮工廠惡火兩消防員殉職 不排除配電線釀禍

2019-10-05 14:21

影／直播之亂砸店、恐嚇立委參選人 全國大掃黑抓337人

2019-10-05 16:20

洋師種大麻「教學認真」獲輕判

2019-10-05 23:48

影／陸漁船撈過界丟網具拒檢逃 海巡緊追強靠登船扣回

2019-10-05 16:33

私菸案找無人？法官緊迫盯人

2019-10-05 23:46

統促黨集會事前早「喬好」？警嚴正駁斥

2019-10-05 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top