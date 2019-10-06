手刃老母逆子要為媽媽上香求交保 法官不准

2019-10-06 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市太平區陳姓男子在今年4月間疑酒後不滿孫姓母親碎念，一氣之下持水果刀刺向母親背部，造成母親大量失血身亡，陳被依殺直系尊親屬罪移送法辦，陳遭法院裁定羈押迄今，因羈押期滿，陳以「替媽媽上香祭拜」為由，向法院聲請具保停押，台中地院審理後認為，陳犯殺人重罪，且曾有遭通緝才到案紀錄，有逃亡之虞，裁定從10月24日起，延押2個月。

裁定書指出，陳姓男子（46歲）犯下殺直系尊親屬罪，犯罪嫌疑重大，且一審已被判處無期徒刑。陳在2008年至2009年間，曾有多次經通緝才到案接受偵查、執行的紀錄，陳所犯是直系血親尊親屬犯殺人罪，屬死刑、無期徒刑，或最輕本刑為5年以上有期徒刑重罪，而重罪常伴隨有逃亡、滅證高度可能，趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰是基本人性，依客觀、正常社會通念，陳已有逃亡的相當或然率存在，有理由認定陳有逃亡之虞。

裁定書指出，陳想具保停押的理由是出去祭拜母親，與陳是否具備停止羈押事由，及有無羈押必要性的判斷無關，認陳遭羈押原因及必要性仍然存在，應從10月24日起延長羈押2月。