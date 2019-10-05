五楊高架中壢段 遊覽車輪胎噴飛砸中警車

2019-10-05 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



1部遊覽車右後輪胎脫落砸中後方國道警車，使警車右側車門受損。圖／國道警察大隊五楊分隊提供 分享 facebook 國道1號五楊高架橋中壢段於稍早傳出車禍，晚間5點5分國道一號高架北向61.7公里處，一部遊覽車右後輪胎脫落，砸中停在後方外側路肩的國道警車，警車右側車門受損，所幸無人傷亡。

據了解，65歲的傅姓遊覽車駕駛，從台中出發要前往台北，行經國道一號五楊高架橋中壢段時，遊覽車疑似右後輪軸斷裂，落砸中停在後方國道警車，使警車右側車門受損，所幸遊覽車內含駕駛17人及警車上2名員警均無傷亡。