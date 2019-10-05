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五楊高架中壢段 遊覽車輪胎噴飛砸中警車

2019-10-05 21:37聯合報 記者高宇震╱即時報導

1部遊覽車右後輪胎脫落砸中後方國道警車，使警車右側車門受損。圖／國道警察大隊五楊...
1部遊覽車右後輪胎脫落砸中後方國道警車，使警車右側車門受損。圖／國道警察大隊五楊分隊提供
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國道1號五楊高架橋中壢段於稍早傳出車禍，晚間5點5分國道一號高架北向61.7公里處，一部遊覽車右後輪胎脫落，砸中停在後方外側路肩的國道警車，警車右側車門受損，所幸無人傷亡。

據了解，65歲的傅姓遊覽車駕駛，從台中出發要前往台北，行經國道一號五楊高架橋中壢段時，遊覽車疑似右後輪軸斷裂，落砸中停在後方國道警車，使警車右側車門受損，所幸遊覽車內含駕駛17人及警車上2名員警均無傷亡。

事故遊覽車佔用的外側車道造成回堵，目前也已恢復通行，詳細事故原因還有待釐清。

1部遊覽車右後輪胎脫落砸中後方國道警車，使警車右側車門受損。圖／國道警察大隊五楊...
1部遊覽車右後輪胎脫落砸中後方國道警車，使警車右側車門受損。圖／國道警察大隊五楊分隊提供
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1部遊覽車右後輪胎脫落砸中後方國道警車，使警車右側車門受損。圖／國道警察大隊五楊...
1部遊覽車右後輪胎脫落砸中後方國道警車，使警車右側車門受損。圖／國道警察大隊五楊分隊提供
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1部遊覽車右後輪胎脫落砸中後方國道警車，使警車右側車門受損。圖／國道警察大隊五楊...
1部遊覽車右後輪胎脫落砸中後方國道警車，使警車右側車門受損。圖／國道警察大隊五楊分隊提供
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1部遊覽車右後輪胎脫落砸中後方國道警車，使警車右側車門受損。圖／國道警察大隊五楊...
1部遊覽車右後輪胎脫落砸中後方國道警車，使警車右側車門受損。圖／國道警察大隊五楊分隊提供
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國道遊覽車事故

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