幫派假藉政黨介入陳抗 刑事局鐵腕全國掃黑

2019-10-05 19:53 中央社 台北5日電



刑事局今天表示，近期常發生幫派分子假藉政黨或特定團體以暴力介入陳抗活動，也有幫派分子插旗網路直播產業，刑事局規劃全國大掃黑行動，共逮捕337人，包括治平目標47人。

刑事局召開記者會，局長黃明昭指出，近期發生幫派分子假藉政黨或特定團體以暴力介入陳抗活動或其他公共議題行為，還有幫派分子插旗網路直播產業，利用網路直播平台引起暴力衝突等治安事件。

他說，為避免模仿效應，聯合檢方發動全國同步掃黑行動，自9月25日至10月4日發動為期10天「系統性掃黑」，強力壓制幫派氣焰及直播主引起滋擾事件。

刑事局統計，全國掃黑行動專案共檢肅47名治平目標、逮捕成員290人，共337人，掃蕩包含幫派圍事經營與活動處所2563處，查扣不法金流新台幣1246萬餘元。

刑事局指出，執行到案幫派組合，包括竹聯幫、天道盟、四海幫等幫派幹部與成員，其中8人具特定政黨背景，而提報治平對象以竹聯幫最多。

刑事局表示，掃黑、反毒與打擊詐欺為治安重點工作，打擊幫派列為當前治安工作第一要務，會持續滾動調整各項檢肅措施、查緝作為與辦案技巧。

刑事局指出，不管是傳統犯罪或新型態網路社群治安事件，或假藉政黨、特定團體以暴力介入陳抗活動、公共議題，有暴力違法、挑釁公權力行為，一律嚴辦，不容許幫派危害滋擾社會治安、秩序。