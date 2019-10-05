親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不斷更新！金鐘54得獎名單 「藝術很有事」奪獎

誰約「吳郭會」？吳敦義怒：我沒提 郭辦：不會強求

誘簽賭又放高利貸 海山警破竹聯幫和堂逮12人

2019-10-05 18:26聯合報 記者王長鼎╱即時報導

竹聯幫和堂林姓堂主吸收未成年加入幫派，透過網路或旗下小弟介紹引誘被害人加入網路簽賭，趁被害人賭輸後再引誘高利借貸，導致被害人債台高築，新北市海山警方與刑事局偵四大隊聯手報請新北地檢署指揮偵辦，日前逮捕林姓堂主及幫眾共12人到案，訊後依組識等罪嫌送辦。

竹聯幫和堂林姓堂表從事網路簽賭及高利放款等不法行為，並吸收未成年加入竹聯幫和堂，藉以壯大幫派惡勢力，透過網路或旗下小弟介紹引誘被害人加入網路簽賭，被害人賭輸後再以高利借貸，導致被害人債台高築，終至無法負擔沉重本金及利息。林嫌遇有被害人積欠賭債或債務，即指揮教唆旗下打手小弟將被害人強行押走，私下拘禁後再以刀械、鐵棍等凶器砍殺、毆打被害人，被害人飽受凌虐後，再恐嚇被害人家屬交付積欠款項，行徑極為囂張。

海山偵查隊與刑事警察局偵查第四大隊獲報後成立專案小組，報請臺灣新北地方檢察署洪股檢察官指揮偵辦，針對主嫌林姓堂主及旗下竹聯幫和堂成員進行5個月嚴密監控、蒐證，掌握林嫌及旗下幫派成員共十餘名涉嫌數起傷害、妨害自由及恐嚇取財等不法事證，顯見以林嫌為首之暴力討債集團為具有暴力性、持續性及結構性犯罪組織，遂將林嫌提報為掃黑治平專案檢肅目標，加強蒐證。

海山警方於10月1日凌晨3時，配合警政署全國同步掃黑專案，由檢察官指揮專案小組，兵分多路拂曉出擊，拘提、林姓堂主及旗下幫派成員共12名到案，並同步持搜索票以震撼警力雷霆掃蕩搜索竹聯幫和堂堂口，查扣毒品、鎮暴槍、十字弓、刀械、棍棒、本票及犯罪不法所得等證物，澈底刨除幫派惡源。

竹聯幫和堂林姓堂表從事網路簽賭及高利放款等不法行為，並吸收未成年加入竹聯幫和堂，...
竹聯幫和堂林姓堂表從事網路簽賭及高利放款等不法行為，並吸收未成年加入竹聯幫和堂，藉以壯大幫派惡勢力，海山警方於10月1日凌晨3時，配合警政署全國同步掃黑專案，由檢察官指揮專案小組，兵分多路拂曉出擊，拘提、林姓堂主及旗下幫派成員共12名到案。記者王長鼎／翻攝
分享
竹聯幫和堂林姓堂表從事網路簽賭及高利放款等不法行為，並吸收未成年加入竹聯幫和堂，...
竹聯幫和堂林姓堂表從事網路簽賭及高利放款等不法行為，並吸收未成年加入竹聯幫和堂，藉以壯大幫派惡勢力，海山警方於10月1日凌晨3時，配合警政署全國同步掃黑專案，由檢察官指揮專案小組，兵分多路拂曉出擊，拘提、林姓堂主及旗下幫派成員共12名到案。記者王長鼎／翻攝
分享
竹聯幫和堂林姓堂主吸收未成年加入幫派，還刺青以便識別。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫和堂林姓堂主吸收未成年加入幫派，還刺青以便識別。記者王長鼎／翻攝
分享

幫派竹聯幫

相關新聞

影／直播之亂砸店、恐嚇立委參選人 全國大掃黑抓337人

2019-10-05 16:20

國安私菸案法官找嘸人？吳宗憲被限制住在憲兵隊

2019-10-05 13:10

加籍男師種163株大麻 因「教學認真」獲輕判不用逐出境

2019-10-05 12:50

影／毒品通緝男遇捕 隨身帶的白粉末真的是洗衣粉

2019-10-05 12:10

假買車真擄人強盜 歹徒丟包被害人逃台南遭逮

2019-10-05 11:16

越籍漁船捕過界 海巡艦攔截押回

2019-10-05 00:30

改造槍氾濫 槍擊案4年奪40命

2019-10-05 00:22

搜救60小時！墾丁2失蹤潛客未尋獲 家屬期待奇蹟發生

2019-10-04 19:32

金門岸巡查獲市價百萬香菇 竟是藏在超臭的腐土裡

2019-10-04 19:19

台中肥料廠長巡視廠區墜入肥料桶 送醫不治

2019-10-04 17:58

台中肥料廠長失聯 竟墜入大型肥料桶命危

2019-10-04 16:58

影／越南漁船越界捕魚 海巡艦押船26小時查辦

2019-10-04 16:34

警政署全國掃出93把黑槍 改造槍門檻低造成氾濫

2019-10-04 16:05

私梟海拋私菸落跑 海巡鍥而不捨揪出百萬私菸

2019-10-04 15:56

影／曾嗆館長「練成這樣防彈？」 4人暴力集團落網

2019-10-04 15:42

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

台64線貨櫃車翻覆 鏟下整排隔音牆駕駛無生命跡象

2019-10-05 14:17

好友借車後一看油箱竟見底 她怒吼「沒下次了」

2019-10-05 11:14

今天公祭明天忘記！徐國勇不存在的SOP 氣炸消防員

2019-10-05 08:00

「帶你回家」斷橋6外籍漁工遺體不火化 空運所費不貲

2019-10-04 20:53

獨／騎電動自行車沒戴帽 中市警3天罰875件進帳26萬元

2019-10-05 12:05

貪圖他人50億定存佣金 反被倒打一耙損失600萬

2019-10-04 22:06

你是火場三寶嗎？4大救災地雷 踩中小心消防員發飆...

2019-10-05 09:00

加籍男師種163株大麻 因「教學認真」獲輕判不用逐出境

2019-10-05 12:50

AB型與O型生出O型兒？ 父死33年後確認非親生

2019-10-05 07:59

停車場人孔蓋迸開損車 女住戶嚇出冷汗

2019-10-04 19:33

超跑少東裝闊買「神獸」沒付錢 車商求償3359萬勝訴

2019-10-05 17:44

黃國昌：南方澳大橋檢測造假 轉包牟利

2019-10-05 00:07

不爽催房租！惡房客嗆「同歸於盡」 勒脖性侵女房東

2019-10-05 10:48

2天蓋好1間鐵皮屋 農地違章工廠拆不勝拆

2019-10-05 00:43

影／台64線事故畫面曝光 大量碎片如隕石般從天而降

2019-10-05 16:15

搶救人民生命財產？嘉市消防救火 拆窗射水卻遭求償

2019-10-05 11:19

媽帶身障兒檢查遇2魔人 阿伯白目「小孩好可憐」

2019-10-05 15:35

「小心不能中獎」 正宮淚揪腥夫偷情女助理獲賠50萬

2019-10-05 13:28

影／候車亭搶位 男搶拐杖打傷老翁逃逸

2019-10-05 10:15

詹江村爆桃園橋梁全由萬喬豐檢測 桃市府發聲明駁斥

2019-10-04 20:03

南方澳斷橋究責 檢方：偵辦複雜程度尤勝普悠瑪案

2019-10-05 10:37

台64線貨櫃車翻覆 車流回堵至三重路段

2019-10-05 15:23

違法工廠占農地還失火 丁守中：當年反對卻寡不敵眾

2019-10-05 10:28

影／毒品通緝男遇捕 隨身帶的白粉末真的是洗衣粉

2019-10-05 12:10

影／施工挖斷瓦斯管線 台南路面冒出瓦斯味噴泉

2019-10-04 21:10

夜半頻傳詭異鐵鍊聲 興達港浪犬拖捕獸夾一路哀鳴

2019-10-05 09:49

網路約砲險遭詐騙 中年大叔被嚇到「再也不敢了」

2019-10-05 15:28

車禍拒絕手術卻求償上百萬 法院判男子自負後果

2019-10-05 15:23

沒通知當事人補繳裁判費輸了官司 律師判賠5萬元

2019-10-05 14:19

國安私菸案法官找嘸人？吳宗憲被限制住在憲兵隊

2019-10-05 13:10

新聞眼／違建鑽漏洞 官員踢皮球成幫凶

2019-10-05 00:29

橋梁蓋了不維護 土木技師公會：入法推10年都沒動

2019-10-05 10:53

交通部：派全國最大作業船拆除南方澳大橋殘骸

2019-10-04 22:15

連千毅遭扣賓士行李箱 檢警：原廠回覆未授權

2019-10-05 14:49

肥料廠長突「消失」…掉桶間不治

2019-10-05 00:13

搜救60小時！墾丁2失蹤潛客未尋獲 家屬期待奇蹟發生

2019-10-04 19:32

偷拍學妹洗澡沒和解還向法官求情 男研究生判刑2月

2019-10-05 10:06

影／配合全國同步掃黑 新北檢肅治平逮38人查扣槍毒

2019-10-05 16:22

操流利國語冒充房東 失聯移工仍被識破

2019-10-05 17:02

潑漆何韻詩多罪送辦 徐國勇：不是大砲打小鳥

2019-10-04 19:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top