誘簽賭又放高利貸 海山警破竹聯幫和堂逮12人

2019-10-05 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



竹聯幫和堂林姓堂主吸收未成年加入幫派，透過網路或旗下小弟介紹引誘被害人加入網路簽賭，趁被害人賭輸後再引誘高利借貸，導致被害人債台高築，新北市海山警方與刑事局偵四大隊聯手報請新北地檢署指揮偵辦，日前逮捕林姓堂主及幫眾共12人到案，訊後依組識等罪嫌送辦。

竹聯幫和堂林姓堂表從事網路簽賭及高利放款等不法行為，並吸收未成年加入竹聯幫和堂，藉以壯大幫派惡勢力，透過網路或旗下小弟介紹引誘被害人加入網路簽賭，被害人賭輸後再以高利借貸，導致被害人債台高築，終至無法負擔沉重本金及利息。林嫌遇有被害人積欠賭債或債務，即指揮教唆旗下打手小弟將被害人強行押走，私下拘禁後再以刀械、鐵棍等凶器砍殺、毆打被害人，被害人飽受凌虐後，再恐嚇被害人家屬交付積欠款項，行徑極為囂張。

海山偵查隊與刑事警察局偵查第四大隊獲報後成立專案小組，報請臺灣新北地方檢察署洪股檢察官指揮偵辦，針對主嫌林姓堂主及旗下竹聯幫和堂成員進行5個月嚴密監控、蒐證，掌握林嫌及旗下幫派成員共十餘名涉嫌數起傷害、妨害自由及恐嚇取財等不法事證，顯見以林嫌為首之暴力討債集團為具有暴力性、持續性及結構性犯罪組織，遂將林嫌提報為掃黑治平專案檢肅目標，加強蒐證。