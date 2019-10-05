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操流利國語冒充房東 失聯移工仍被識破

2019-10-05 17:02聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

「我是房東，有什麼事？」移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊接獲線報，前天下午到銅鑼鄉中興工業區附近查緝失聯移工，進入到失聯移工藏匿處所時，竟有一名男子主動上前，操流利國語自稱房東，但查緝人員不敢大意，盤問後果然查出對方也是失聯移工，想冒用他人外僑居留證矇騙過關，不料仍被識破。

苗栗縣專勤隊指出，專勤隊平日除強力宣導失聯移工自行到案，接獲非法移工藏匿處所等相關情資，都會調閱路口監視器仔細勘察，前天在銅鑼鄉中興工業園區旁的一處巷道，發現失聯移工藏匿處所，一舉查獲6名失聯移工。

專勤隊長朱應龍表示，該住處相當隱密，且失聯移工普遍警覺性高，一般人不易察覺，專勤隊多次派員勘察、監控，前天下午見時機成熟，在失聯移工乘廂型車返回時，與會同查緝的海巡署苗栗縣隊查緝人員一湧而上，圍捕到4名下班的失聯移工，隨後透過移工指引，進入到他們藏匿處所，當時屋內一名失聯移工渾然不覺，正打赤膊煮飯，還吆喝下班同伴來吃飯。

另一名在屋內的失聯移工見到查緝人員，刻意強作鎮定，走上前謊稱自己是房東，對方操流利國語，拿出黃姓男子的越南籍外僑居留證，查緝人員覺得可疑，經盤問後，對方自知已露餡，坦承也是失聯移工。

這次查緝行動共查獲越南籍失聯移工、逾期居留越南籍外僑共6人，另外還查獲5名非法雇主及1名非法仲介，成果豐碩。

苗栗縣專勤隊呼籲民眾切勿心存僥倖、貪一時之便雇用逾期外僑，如經查獲可處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰鍰，屆時將是得不償失。

查緝人員在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區附近巷道，一舉查獲6名越南籍失聯移工。圖／苗栗縣...
查緝人員在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區附近巷道，一舉查獲6名越南籍失聯移工。圖／苗栗縣專勤隊提供
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移工苗栗縣房東

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