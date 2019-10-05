親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

金鐘54／噓直擊！星光紅毯 美帥辣翻天

iPhone 6s/6s Plus無法開機？ 蘋果宣布免費維修

影／配合全國同步掃黑 新北檢肅治平逮38人查扣槍毒

2019-10-05 16:22聯合報 記者王長鼎╱即時報導

打擊幫派犯罪為當前治安重點工作之一，新北市警局自9月25日起配合警政署發動「全國同步掃黑行動」專案，針對竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派強力掃蕩，共檢肅治平專案5件犯罪組織，共38人到案，並針對轄內幫派堂口、槍枝、賭場、地下錢莊等可能滋生犯罪場所同步加強掃蕩，截至10月4日止，針對新北市轄區542處實施威力臨檢，查獲個別幫派分子涉及各類刑案70人、各級毒品2013.97公克、各類槍械13把。

近期直播主衍生聚眾鬥毆、槍擊等犯罪事件，凸顯非法槍械係衍生及助長暴力犯罪主要亂源，為防範幫派分子擁槍自重，新北市警局針對非法槍械積極查緝，專案期間海山、三重、新莊、中和、蘆洲分局及刑事警察大隊共查獲13把改造槍枝;另為達溯源斷流，遏止持槍暴力犯罪及阻斷製造槍械場所，新北市警局與台東縣警局共同破獲槍械改造工廠，查獲改造槍枝、相關改造工具及起獲爆裂物原料等證物，澈底瓦解黑槍汙染源頭，警方將持續清查槍枝來源及有無黑道幫派介入。

另警方發現，不法分子常利用借貸民眾畏於報復不敢報案，及地下通匯較隱匿等特性，將不法所得透過地下通匯方式洗錢，此次「掃蕩地下金融」專案，新北市警局針對掃蕩重點「地下錢莊及地下匯兌業者」積極查緝，共查獲涉及重罪嫌地下錢莊16件25人，和涉及銀行法的地下匯對案3件6人。警方希望藉由各專案的查緝作為，擴大追查犯罪所得及資金流向，澈底瓦解犯罪組織，穩定國家金融秩序。

新北市警局表示，為防制幫派分子隱匿於網路社群，以新型態網路直播聚集牟利或利用社群媒體號召動員滋事，造成人心惶恐，警方將持續清查是類分子，如有不法情事，除加強蒐證，強勢執法，杜絕暴力，還給人民一個安居樂業的環境;另新北市警方為維護「109年第15任總統、副總統與第10屆立法委員」選舉工作，將對幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證並依法偵辦，以防制幫派暴力介入選舉，有效淨化選前治安。

新北市警局自9月25日起配合警政署發動「全國同步掃黑行動」專案，針對竹聯幫、四海...
新北市警局自9月25日起配合警政署發動「全國同步掃黑行動」專案，針對竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派強力掃蕩，共檢肅治平專案5件犯罪組織，共38人到案，查扣各類毒品2013.97公克、各類槍械13把。記者王長鼎／翻攝
分享
新北市警局自9月25日起配合警政署發動「全國同步掃黑行動」專案，針對竹聯幫、四海...
新北市警局自9月25日起配合警政署發動「全國同步掃黑行動」專案，針對竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派強力掃蕩，共檢肅治平專案5件犯罪組織，共38人到案。記者王長鼎／翻攝
分享

幫派槍枝

相關新聞

直播之亂砸店、恐嚇立委參選人 全國大掃黑抓337人

2019-10-05 16:20

台64線貨櫃車翻覆 車流回堵至三重路段

2019-10-05 15:23

國安私菸案法官找嘸人？吳宗憲被限制住在憲兵隊

2019-10-05 13:10

加籍男師種163株大麻 因「教學認真」獲輕判不用逐出境

2019-10-05 12:50

影／毒品通緝男遇捕 隨身帶的白粉末真的是洗衣粉

2019-10-05 12:10

假買車真擄人強盜 歹徒丟包被害人逃台南遭逮

2019-10-05 11:16

越籍漁船捕過界 海巡艦攔截押回

2019-10-05 00:30

改造槍氾濫 槍擊案4年奪40命

2019-10-05 00:22

搜救60小時！墾丁2失蹤潛客未尋獲 家屬期待奇蹟發生

2019-10-04 19:32

金門岸巡查獲市價百萬香菇 竟是藏在超臭的腐土裡

2019-10-04 19:19

台中肥料廠長巡視廠區墜入肥料桶 送醫不治

2019-10-04 17:58

台中肥料廠長失聯 竟墜入大型肥料桶命危

2019-10-04 16:58

影／越南漁船越界捕魚 海巡艦押船26小時查辦

2019-10-04 16:34

警政署全國掃出93把黑槍 改造槍門檻低造成氾濫

2019-10-04 16:05

私梟海拋私菸落跑 海巡鍥而不捨揪出百萬私菸

2019-10-04 15:56

影／曾嗆館長「練成這樣防彈？」 4人暴力集團落網

2019-10-04 15:42

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

台64線貨櫃車翻覆 鏟下整排隔音牆駕駛無生命跡象

2019-10-05 14:17

好友借車後一看油箱竟見底 她怒吼「沒下次了」

2019-10-05 11:14

今天公祭明天忘記！徐國勇不存在的SOP 氣炸消防員

2019-10-05 08:00

「帶你回家」斷橋6外籍漁工遺體不火化 空運所費不貲

2019-10-04 20:53

貪圖他人50億定存佣金 反被倒打一耙損失600萬

2019-10-04 22:06

南方澳罹難移工賠500萬 高市勞工局長：把人命當雞

2019-10-04 18:04

獨／騎電動自行車沒戴帽 中市警3天罰875件進帳26萬元

2019-10-05 12:05

你是火場三寶嗎？4大救災地雷 踩中小心消防員發飆...

2019-10-05 09:00

AB型與O型生出O型兒？ 父死33年後確認非親生

2019-10-05 07:59

台中肥料廠長巡視廠區墜入肥料桶 送醫不治

2019-10-04 17:58

加籍男師種163株大麻 因「教學認真」獲輕判不用逐出境

2019-10-05 12:50

南方澳斷橋查健行大學？宜檢：不證實也不否認

2019-10-04 18:48

停車場人孔蓋迸開損車 女住戶嚇出冷汗

2019-10-04 19:33

黃國昌：南方澳大橋檢測造假 轉包牟利

2019-10-05 00:07

不爽催房租！惡房客嗆「同歸於盡」 勒脖性侵女房東

2019-10-05 10:48

2天蓋好1間鐵皮屋 農地違章工廠拆不勝拆

2019-10-05 00:43

搶救人民生命財產？嘉市消防救火 拆窗射水卻遭求償

2019-10-05 11:19

影／候車亭搶位 男搶拐杖打傷老翁逃逸

2019-10-05 10:15

「小心不能中獎」 正宮淚揪腥夫偷情女助理獲賠50萬

2019-10-05 13:28

詹江村爆桃園橋梁全由萬喬豐檢測 桃市府發聲明駁斥

2019-10-04 20:03

南方澳斷橋究責 檢方：偵辦複雜程度尤勝普悠瑪案

2019-10-05 10:37

媽帶身障兒檢查遇2魔人 阿伯白目「小孩好可憐」

2019-10-05 15:35

違法工廠占農地還失火 丁守中：當年反對卻寡不敵眾

2019-10-05 10:28

夜半頻傳詭異鐵鍊聲 興達港浪犬拖捕獸夾一路哀鳴

2019-10-05 09:49

影／施工挖斷瓦斯管線 台南路面冒出瓦斯味噴泉

2019-10-04 21:10

影／毒品通緝男遇捕 隨身帶的白粉末真的是洗衣粉

2019-10-05 12:10

台64線貨櫃車翻覆 車流回堵至三重路段

2019-10-05 15:23

新聞眼／違建鑽漏洞 官員踢皮球成幫凶

2019-10-05 00:29

國安私菸案法官找嘸人？吳宗憲被限制住在憲兵隊

2019-10-05 13:10

網路約砲險遭詐騙 中年大叔被嚇到「再也不敢了」

2019-10-05 15:28

橋梁蓋了不維護 土木技師公會：入法推10年都沒動

2019-10-05 10:53

沒通知當事人補繳裁判費輸了官司 律師判賠5萬元

2019-10-05 14:19

交通部：派全國最大作業船拆除南方澳大橋殘骸

2019-10-04 22:15

搜救60小時！墾丁2失蹤潛客未尋獲 家屬期待奇蹟發生

2019-10-04 19:32

肥料廠長突「消失」…掉桶間不治

2019-10-05 00:13

偷拍學妹洗澡沒和解還向法官求情 男研究生判刑2月

2019-10-05 10:06

潑漆何韻詩多罪送辦 徐國勇：不是大砲打小鳥

2019-10-04 19:58

車禍拒絕手術卻求償上百萬 法院判男子自負後果

2019-10-05 15:23

金門岸巡查獲市價百萬香菇 竟是藏在超臭的腐土裡

2019-10-04 19:19

連千毅遭扣賓士行李箱 檢警：原廠回覆未授權

2019-10-05 14:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top