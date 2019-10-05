影／配合全國同步掃黑 新北檢肅治平逮38人查扣槍毒

2019-10-05 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



打擊幫派犯罪為當前治安重點工作之一，新北市警局自9月25日起配合警政署發動「全國同步掃黑行動」專案，針對竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派強力掃蕩，共檢肅治平專案5件犯罪組織，共38人到案，並針對轄內幫派堂口、槍枝、賭場、地下錢莊等可能滋生犯罪場所同步加強掃蕩，截至10月4日止，針對新北市轄區542處實施威力臨檢，查獲個別幫派分子涉及各類刑案70人、各級毒品2013.97公克、各類槍械13把。

近期直播主衍生聚眾鬥毆、槍擊等犯罪事件，凸顯非法槍械係衍生及助長暴力犯罪主要亂源，為防範幫派分子擁槍自重，新北市警局針對非法槍械積極查緝，專案期間海山、三重、新莊、中和、蘆洲分局及刑事警察大隊共查獲13把改造槍枝;另為達溯源斷流，遏止持槍暴力犯罪及阻斷製造槍械場所，新北市警局與台東縣警局共同破獲槍械改造工廠，查獲改造槍枝、相關改造工具及起獲爆裂物原料等證物，澈底瓦解黑槍汙染源頭，警方將持續清查槍枝來源及有無黑道幫派介入。

另警方發現，不法分子常利用借貸民眾畏於報復不敢報案，及地下通匯較隱匿等特性，將不法所得透過地下通匯方式洗錢，此次「掃蕩地下金融」專案，新北市警局針對掃蕩重點「地下錢莊及地下匯兌業者」積極查緝，共查獲涉及重罪嫌地下錢莊16件25人，和涉及銀行法的地下匯對案3件6人。警方希望藉由各專案的查緝作為，擴大追查犯罪所得及資金流向，澈底瓦解犯罪組織，穩定國家金融秩序。