竹市警專案掃黑掃蕩地下通匯 查扣勞力士、保時捷

2019-10-05 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



109年二合一選舉將近，為淨化轄區治安，新竹市警局配合高檢署、新竹地檢署與警政署實施「掃蕩地下通匯專案」及「全國同步掃黑行動」，新竹市警方成果豐碩，地下匯兌查出13件26人、掃黑專案檢肅15人、各類不法案件23件，起獲海洛因、安非他命、改造手槍3枝等不法贓證物。

警方近期獲報，新竹縣王姓鎮代會主席具黑道幫派背景，他假藉民意代表身分，屢操縱指揮四海幫、風飛砂幫兩大幫派幫眾，在地區上魚肉鄉民，並涉及多起重大強盜，恐嚇取財還有組織犯罪等惡行，挑戰政府執法威信。

為打擊黑幫勢力，市警局經布線埋伏，將王男與旗下幫派小弟共15人檢肅到案，加上查獲的地下匯兌案件，共起獲海洛因367公克、安非他命190公克、毒品咖啡包875包、改造手槍3枝、子彈47顆、保時捷休旅車（市價300餘萬元）一輛、勞力士名錶、新臺幣590餘萬元、越南盾285餘萬元、印尼盾2,052餘萬元、帳冊及本票等不法贓證物。