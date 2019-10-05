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竹市警專案掃黑掃蕩地下通匯 查扣勞力士、保時捷

2019-10-05 16:19聯合報 記者王駿杰╱即時報導

109年二合一選舉將近，為淨化轄區治安，新竹市警局配合高檢署、新竹地檢署與警政署實施「掃蕩地下通匯專案」及「全國同步掃黑行動」，新竹市警方成果豐碩，地下匯兌查出13件26人、掃黑專案檢肅15人、各類不法案件23件，起獲海洛因、安非他命、改造手槍3枝等不法贓證物。

警方近期獲報，新竹縣王姓鎮代會主席具黑道幫派背景，他假藉民意代表身分，屢操縱指揮四海幫、風飛砂幫兩大幫派幫眾，在地區上魚肉鄉民，並涉及多起重大強盜，恐嚇取財還有組織犯罪等惡行，挑戰政府執法威信。

為打擊黑幫勢力，市警局經布線埋伏，將王男與旗下幫派小弟共15人檢肅到案，加上查獲的地下匯兌案件，共起獲海洛因367公克、安非他命190公克、毒品咖啡包875包、改造手槍3枝、子彈47顆、保時捷休旅車（市價300餘萬元）一輛、勞力士名錶、新臺幣590餘萬元、越南盾285餘萬元、印尼盾2,052餘萬元、帳冊及本票等不法贓證物。

新竹市警察局長鄧學鑫表示，為了防堵黑道幫派分子及境外資金介入選選，影響109年總統及立法委員選舉結果，將持續加強蒐集黑幫及其成員不法活動情資並溯源追查地下匯兌業者資金流向，以淨化選前治安環境。

竹市警方專案期間查扣勞力士名錶。記者王駿杰／翻攝
竹市警方專案期間查扣勞力士名錶。記者王駿杰／翻攝
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警方起獲海洛因、安非他命、毒品咖啡包一批，與改造手槍3枝、子彈47顆、勞力士名錶...
警方起獲海洛因、安非他命、毒品咖啡包一批，與改造手槍3枝、子彈47顆、勞力士名錶、新臺幣590餘萬元、越南盾285餘萬元、印尼盾2,052餘萬元、帳冊及本票等不法贓證物。記者王駿杰／翻攝
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