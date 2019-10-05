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台64線貨櫃車翻覆 車流回堵至三重路段

2019-10-05 15:23聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

今天下午1時許，台65線快速道路八里端0.8K處，發生貨櫃車翻覆意外，造成貨車駕駛當場失去生命跡象，同時貨車撞擊隔音牆，造成大量隔音牆掉落高架橋下方路面砸傷民眾，警消已緊急將傷者送往淡水馬偕醫院急救。

車禍現場碎片四散，警方目前除了封閉八里區中華路、商港路以及台64線西向0K至1.2K處，目前也在台64線西向10K處，五股一交流道進行車流疏導，車輛無法再往西通行，觀音山隧道暫時封閉，以利八里車禍事故現場進行排除，但目前也已經出現車流回堵三重路段的情況，警方呼籲駕駛人提早改道。

貨櫃車翻覆撞爛隔音牆，駕駛當場失去生命跡象。記者巫鴻瑋／翻攝
貨櫃車翻覆撞爛隔音牆，駕駛當場失去生命跡象。記者巫鴻瑋／翻攝
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貨櫃車翻覆撞爛隔音牆，駕駛當場失去生命跡象。記者巫鴻瑋／翻攝
貨櫃車翻覆撞爛隔音牆，駕駛當場失去生命跡象。記者巫鴻瑋／翻攝
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台64線八里、五股之間西向封閉，車流嚴重回堵。記者巫鴻瑋／翻攝
台64線八里、五股之間西向封閉，車流嚴重回堵。記者巫鴻瑋／翻攝
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八里車禍淡水

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