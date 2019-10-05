加籍男師種163株大麻 因「教學認真」獲輕判不用逐出境

2019-10-05 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



加拿大籍李姓男子來台開設補習班多年，卻在桃園龍潭租屋處私種大麻，今年初被刑事局搜索當場起獲163株活體，訊後被毒品罪送辦、起訴；但法院考量，李製毒行為雖不當，但他僅自用未販賣，予以減刑後判處2年，另審酌學生、家長稱李「視教學重於賺錢」的認真態度，不予以驅逐出境。

檢警調查，李男來台多年長期定居桃園，自認大麻在加拿大已合法，2018年間上網向國外網站訂購種子、藥劑及園藝工具，並自行研發耕種設備，在租屋處裝設水電管線、特殊的圓桶形植物生長架，再搭配燈光、灑水，4個月就能收成。

警方報請桃園地檢屬指揮偵辦，直到今年1月30日搜索時，當場查獲大麻163株、乾燥大麻花893公克，以及相關培養器材等，訊時李均坦承不諱。

法院指出，李男偵查、審理中自白符合減刑規定，其私種大麻實屬不該，但他僅是出於在加拿大及家人均可合法施用大麻的特殊殘習，在台製造大麻供自己施用，且查獲的活株小，也無事證指出有流通於市面造成危害。

法院另考量李男來台開設補習班已久，工作成效、個人品德俱佳，更重教學、輕賺錢，認為若量處減刑後之最輕刑度，尚有情輕法重之憾，再依刑法59條酌減其刑，依製造第二級毒品罪，判處李有期徒刑2年。

判決指出，李固然為外國人，且經法院量處有期徒刑以上宣告之刑，但除本件外並無前科，審酌李來台定居已久開設補習班為業，加上李的同事、學生證稱，李工作態度積極、用心、認真，公平無私且尊重同事，並視教學重於賺錢，不願為錢讓成績差者晉級。