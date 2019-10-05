假買車真擄人強盜 歹徒丟包被害人逃台南遭逮

2019-10-05 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



3名歹徒將被害賓士車主連人帶車押往台北區監理所強行將車輛過戶。記者巫鴻瑋／攝影 分享 facebook 新北市樹林區昨天中午發生1起中古車交易強盜事件，車主遭佯裝買家的3名歹徒強行擄走，並且搶奪他身上的身分證明文件，強行到監理站過戶車輛，隨後又一路押著遭綑綁的車主，前往新店山區丟包，隨後開著搶來的車揚長而去，警方經8個小時追查，順利在台南永康將人逮捕歸案。

被害許姓男子（35歲）近日在網路中古車交易網站上出售自己的賓士名車，卻沒想到遭到黃姓男子（30歲）盯上，昨日上午黃男去電表示自己有意願購買車輛，並與許男相約上午11點在樹林區俊英街碰面。

2人碰面後，黃男向許男稱，因為不知道車況如何，想試車看看，要求許讓他試駕一段路，並一路沿潭底溝行駛，隨後在途經俊英街219巷監理站旁時，黃男向許男稱很滿意車況，希望能馬上簽約過戶，便將許騙到後座後相互在文件上簽署用印。

此時早已跟在車後埋伏的另外2名同夥，閻姓男子（30歲）與李姓男子（30歲）在車外見到黃男的暗示後，隨即衝向前座上車，黃男也馬上壓制住許姓車主，並將他身上的證件及印章通通搶奪過來，連人帶車押往一旁樹林區中正路的台北監理所強行過戶車輛到黃男名下。

許男因擔心被殺人滅口，過程之中完全不敢反抗，隨後就遭到3名嫌犯一路開車載往新店區碧潭山區丟包，隨後在好心民眾的協助下報警。