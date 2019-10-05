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私菸案北院加開臨庭傳喚國安局少校吳宗憲

2019-10-05 10:33聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

私菸案北院上午加開臨庭傳喚國安局少校吳宗憲吳宗憲。

私菸案北院上午加開臨庭傳喚國安局少校吳宗憲吳宗憲。記者林俊良／攝影
私菸案北院上午加開臨庭傳喚國安局少校吳宗憲吳宗憲。記者林俊良／攝影
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私菸案北院上午加開臨庭傳喚國安局少校吳宗憲吳宗憲。記者林俊良／攝影
私菸案北院上午加開臨庭傳喚國安局少校吳宗憲吳宗憲。記者林俊良／攝影
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國安局私菸走私

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