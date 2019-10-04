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南方澳斷橋罹難者Andree的妻子與弟弟深夜抵台

2019-10-04 23:14聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

宜蘭南方澳跨海大橋日前發生斷橋意外，造成6名外籍漁工罹難，菲律賓籍罹難者Serencio Andree Abregana的妻子與弟弟深夜抵達桃園機場，根據馬尼拉經濟文化辦事處人員轉述，意外發生當天，他的妻子上午還與丈夫通電話，沒想到竟成永別，家中兩個女兒完全不敢相信這個壞消息，當場痛哭失聲。

44歲的移工Serencio Andree Abregana的妻子與弟弟，深夜搭機趕來台灣處理後事，家屬拉著簡單的行李，腳步沉重地入境，紅著眼眶，神情落寞，全程不發一語，移民署國境事務大隊與馬尼拉經濟文化辦事處人員都派人前往登機口接機，協助入境通關事宜，並表達哀悼與關懷，負責接待的馬尼拉經濟文化辦事處人員轉述，妻子當天上午還與丈夫通過電話，兩人說完電話，還互相打氣「那就彼此都各自工作吧」，不料沒隔多久就接到噩耗，家中17歲與19歲的2個女兒，在聽到消息後當場痛哭失聲，完全不敢相信事情是真的。

馬尼拉經濟文化辦事處人員表示，已經太晚了，所以今晚會先安排Andree的妻子及弟弟在台北宿舍休息，預計明天（5日）上午11時先到宜蘭地檢署瞭解相關後續事宜，結束後才會去福園。

宜蘭南方澳跨海大橋日前發生斷橋意外，造成6名外籍漁工罹難，菲律賓籍罹難者Sere...
宜蘭南方澳跨海大橋日前發生斷橋意外，造成6名外籍漁工罹難，菲律賓籍罹難者Serencio Andree Abregana的妻子（圖）與弟弟深夜抵達桃園機場，一路上神情落寞。記者鄭超文／攝影
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宜蘭南方澳跨海大橋日前發生斷橋意外，造成6名外籍漁工罹難，菲律賓籍罹難者Sere...
宜蘭南方澳跨海大橋日前發生斷橋意外，造成6名外籍漁工罹難，菲律賓籍罹難者Serencio Andree Abregana的妻子（右）與弟弟深夜抵達桃園機場，由馬尼拉經濟文化辦事處人員陪同入境通關。記者鄭超文／攝影
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宜蘭南方澳跨海大橋日前發生斷橋意外，造成6名外籍漁工罹難，菲律賓籍罹難者Sere...
宜蘭南方澳跨海大橋日前發生斷橋意外，造成6名外籍漁工罹難，菲律賓籍罹難者Serencio Andree Abregana的妻子（右）與弟弟（左）深夜抵達桃園機場。記者鄭超文／攝影
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