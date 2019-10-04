疑被劈腿又被叫去死 女竟在男友住處上吊輕生

2019-10-04 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



黃姓女子認為范姓男子劈腿又不還錢，去年又被范男叫去死，隔了數日想不開輕生，范男被提告加工自殺；檢察官認為兩人早有糾紛，並無證據認為范男傳的訊息，是黃女輕生原因，予以范男不起訴。示意圖／ingimage 分享 facebook 黃姓女子與范姓男子交往，黃認為范劈腿，去年9月兩人爭吵，范傳訊息叫黃「去死」，豈料隔月黃真的上吊輕生；范被提告加工自殺。士林地檢署偵結，指黃、范兩人早有感情、金錢糾紛，難以認定黃是因范傳的訊息輕生，予以范不起訴處分。

范男堅決否認有加工自殺犯意，辯稱是有欠黃女錢，當時除了錢也為其他事情爭吵，因吵架沒好話，才會傳那些訊息給黃女，但吵完後，兩人仍然同居，黃女還是叫自己「老公」。

黃女輕生前留下遺書，內容提及「他（范男）叫我等他關回來…會好好照顧我⋯他被關的時候⋯我每天去桃園看他⋯2年8個月⋯最後終於等到他回來了⋯誰知⋯回來不到一年⋯他在外面竟然有女人」。

「大陸妹⋯是28歲的大陸妹⋯這幾個月我們常為大陸妹問題吵架⋯他還動手打我⋯我說過還我錢我就離開⋯我知道沒匯款紀錄⋯我告不了他⋯所以我用我的命告他⋯請他把800萬元給我」。

不起訴書指出，范男去年9月22日晚上，用手機傳「去死拉！去死一死不要來煩我了」等訊息給黃女，黃女19天後在范男住處上吊輕生，當天下午范男回家發覺報警，黃女急救不治。

據了解，刑法加工自殺罪成立要件，是加害人取得被害人承諾，幫助被害人自殺；且檢察官調查，黃女在輕生前，就曾與范男有多次感情、金錢糾紛報警紀錄。

檢察官認為，黃女輕生原因是因范男感情生變，且無法透過司法程序追回欠款；她輕生日期與范男隔了19天，期間兩人還是同居，故無證據認定范男傳的訊息，讓黃女決定輕生。

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