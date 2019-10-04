影／越南漁船越界捕魚 海巡艦押船26小時查辦

2019-10-04 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



1艘越南籍漁船侵入我國經濟海域，非法越界捕魚，台灣籍漁船發現，通報海巡署查捕越籍漁船，海巡署艦隊分署動員花蓮艦等艦艇，在鵝鑾鼻西南方127海里海域，包抄越籍漁船，發現船上已捕撈許多漁獲，押船26小時，昨天返回高雄港，依違反專屬經濟海域暨大陸礁層法，查辦這艘越籍漁船。

海巡署高雄海巡隊表示，10月1日上午11點多，有台灣籍漁船發現這艘越南籍漁船在鵝鑾鼻西南方我國專屬經濟海域作業，因這處海域正是秋季漁汛期我國鮪魚、旗魚、鬼頭刀的重要魚場，台籍漁船立即通報海巡署，艦隊分署立即動員高雄海巡隊「10026」海巡艇及東部機動海巡隊花蓮艦，趕赴追捕越籍漁船。

海巡艦艇飛速趕到鵝鑾鼻西南方127海里海域，找到這艘越籍漁船，要求對方停船，但越籍漁船拒絕停船受檢，加速往南方逃逸，海巡艦艇快速包抄，攔截漁船去路，登船控制船上5名越南籍船長和船員，發現船艙有40尾鮪魚、40尾鬼頭刀等漁獲，船長承認越界捕魚，海巡人員將其中3人押上花蓮艦，並控制另2名船員開漁船，直到昨天下午2點多，才押船航返高雄港海巡基地。