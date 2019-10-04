警政署全國掃出93把黑槍 改造槍門檻低造成氾濫

2019-10-04 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



警政署為淨化明年總統大選前治安，掃蕩全國非法槍械查獲93枝，其中76枝為改造槍，經統計9成的持槍犯案是使用改造槍而非制式槍，顯示槍枝改造氾濫；行政院會昨天通過修正槍砲彈藥刀械管制條例，提高改槍刑責，並管制被用來改造的操作槍。

刑事局結合全國警力，今年第5波檢肅槍枝，上月25日至本月4日查獲66件75人，掃蕩改槍場所7處，緝獲改造槍76枝、制式槍2枝及空氣槍15枝。

據調查，這次查獲的改槍犯嫌，有油漆工、怪手司機及化工廠員工，不具鐵工背景，卻能輕易改槍，不少人宣稱從網路學習改槍技術，購買模擬槍或操作槍改造，凸顯技術及來源門檻低。

警方說，持改造槍犯罪同樣具殺傷力，但刑責比制式槍輕，根據槍砲彈藥刀械管制條例，持有制式槍處5年以上徒刑，改造槍刑期僅3年以上、10年以下，且制式短槍價格約20萬元，改造短槍2萬元就能買到。

改造槍來源為模擬槍及操作槍，可向模型、生存遊戲業者購得，模擬槍具打擊底火，2005年起被政府查禁，操作槍不具打擊底火，但經貫通槍管、置入撞針，即完成具殺傷力槍枝，因無法可管，成為改造槍主要來源。