親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

解放軍十一秀肌肉：無人偵打體系成形

林鄭月娥宣布引用「緊急法」通過禁蒙面法 明起實施

影／曾嗆館長「練成這樣防彈？」 4人暴力集團落網

2019-10-04 15:42聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市警方今年初接獲線報，稱大台北地區有一暴力犯罪集團流竄，經數月調查蒐證，於10月3日持票帶回李姓堂主、陳姓大哥及成員等4人，並查扣本票、借貸同意書、手指虎尖刀、開山刀、長槍等相關證物，詢後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及毀損等罪移送台北地檢署偵辦。

警方表示，該集團曾在台北市萬華地區因強行對小吃店插股問題，暴力砸店；又因土地買賣糾紛，在士林地區對人施以暴行；另在新北市新莊地區，也因安全帽店經營問題衍生暴力犯罪。

據了解，今年7月底，網紅館長陳之漢與1名自稱「吃屎哥」的男子直播對打，隔天出現1名以「李正義」為稱的男子拍影片上傳Youtube，嗆館長「就是2486」「練成那樣是防彈嗎？」此人就是3日落網的50歲李姓堂主。

警方經數月蒐證，於10月3日分別於大台北地區數個地點同步持票搜索，查獲李姓堂主、陳姓大哥及鄭姓、李姓成員，查扣本票、借據、保管條、借貸同意書、身分證及駕照影本1批，另有武器手指虎尖刀4把、開山刀3把、長槍1枝及行動電話4支等相關證物。

警方詢後將4人依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及毀損等罪移送北檢偵辦，並持續追緝在逃共犯及清查其他被害人。

刑事警察大隊大隊長陳明君呼籲，若曾遭此不法集團恐嚇取財或暴力討債的民眾能挺身而出報案，警方當依法究辦；另為靖化社會治安，防制黑道幫派不法組織危害社會，警方將持續貫徹執行向上溯源、向下刨根、斷絕金流的三打策略，確實阻斷黑道幫派犯罪組織運作命脈，使黑道幫派徹底瓦解，提供民眾善良生活環境。

警方表示，該集團在台北市萬華地區、士林地區、新北市新莊地區皆有暴力犯罪紀錄。記者...
警方表示，該集團在台北市萬華地區、士林地區、新北市新莊地區皆有暴力犯罪紀錄。記者李隆揆／翻攝
分享
警方查扣本票、借貸同意書、手指虎尖刀、開山刀、長槍等相關證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣本票、借貸同意書、手指虎尖刀、開山刀、長槍等相關證物。記者李隆揆／翻攝
分享
警方查扣本票、借貸同意書、手指虎尖刀、開山刀、長槍等相關證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣本票、借貸同意書、手指虎尖刀、開山刀、長槍等相關證物。記者李隆揆／翻攝
分享
警方詢後將4人依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及毀損等罪移送北檢偵辦。...
警方詢後將4人依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及毀損等罪移送北檢偵辦。記者李隆揆／翻攝
分享

幫派黑道

相關新聞

警政署全國掃出93把黑槍 改造槍門檻低造成氾濫

2019-10-04 16:05

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

通霄海岸婦人命案 凶嫌李姓女子羈押禁見

2019-10-04 08:55

「有教化可能」 勒斃女友分屍丟棄 判無期徒刑

2019-10-04 01:01

尋妻不成殺2人 悔過道歉仍6度判死

2019-10-04 00:57

海岸女屍命案偵破 她為200萬債務 用鐵鎚砸死好友

2019-10-04 00:53

議員服務處疑遭槍擊 促警限期破案

2019-10-03 22:58

影／海岸女屍命案偵破 疑金錢借貸糾紛惹殺機

2019-10-03 18:54

男子無故攜鐮刀闖進科技公司 疑為思覺失調患者

2019-10-03 17:55

川普也中槍 圖像被當毒咖啡包外觀

2019-10-03 15:12

通霄海岸女屍朝殺人案偵辦 涉案女子疑金錢糾紛起殺機

2019-10-03 13:37

影／知道普悠瑪超速嗎？ 尤振仲搖頭說不知道

2019-10-03 13:34

母親遭勒斃分屍凶嫌判無期 兒子會向母親上香報告

2019-10-03 11:04

恐怖情人鋸女友分屍逃死 法官：他有教化可能

2019-10-03 10:47

普悠瑪案開庭 被害人：全家煎熬一年了 真相在那裡？

2019-10-03 10:15

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

街景圖捕捉男女台中戶外活春宮 網友：Google太神

2019-10-03 17:06

5陸研究生模擬南方澳斷橋過程 網友驚：秒敗台灣學生

2019-10-03 16:42

超狂開箱文！警消與6.5米巨蟒合影 蟒蛇竟乖乖配合

2019-10-03 22:55

指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

2019-10-03 16:19

亞洲哪個國家最優？台灣一個特質 日本鄉民極推崇

2019-10-03 16:49

徐國勇說火場沒人就不進入 消防員：哪縣市有此規定？

2019-10-04 12:46

獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

2019-10-04 01:52

GOOGLE街景好害羞 全裸男女入鏡

2019-10-03 17:38

消防員殉職 徐國勇：規定火場沒人 就不派消防員進入

2019-10-04 09:40

南京東路競速飆車撞死3人 謝亞軒開庭：我願意賠5百萬元

2019-10-04 11:26

躲過大貨車卻躲不過砂石車 19歲男子急救無效身亡

2019-10-03 22:40

2消防員殉職 農地違建大火誰之過？

2019-10-04 00:22

要檢討制度！消防員感嘆：火場高溫逾千什麼裝備都撐不住

2019-10-04 09:10

醫院董事長贈2殉職警消各2百萬 免費替謝妻坐月子

2019-10-03 21:13

普悠瑪、私菸到斷橋... 酬庸不改 完美切割能止血？

2019-10-03 23:56

斷橋檢測團隊「產學合作」暴利？學者爆：類似案件很多

2019-10-03 19:43

疑更換天然氣管線不慎 北市民宅氣爆2人傷

2019-10-03 22:39

南方澳橋斷漁船無法作業 中央將補償1億2千萬元

2019-10-03 17:27

影／海岸女屍命案偵破 疑金錢借貸糾紛惹殺機

2019-10-03 18:54

油罐車失火造成橋斷？他從中看到這個國家的大問題

2019-10-04 11:15

冷眼集／縱容農地違建 選舉凌駕一切

2019-10-04 00:24

台中農地違建大火燒出問題 市府今施鐵腕拆違建

2019-10-04 11:42

慰問殉職消防員家屬 蔡英文蹲下緊握雙手：允全力照顧

2019-10-04 10:16

影／跨港斷橋罹難者妻子來台見遺體 痛哭昏厥場面哀戚

2019-10-04 12:49

辱警白道流氓遭鎖喉 他訴請賠償50萬元判駁回

2019-10-03 21:11

南方澳橋梁沒檢測吊材 黃國昌：檢測報告竟填「良好」

2019-10-04 11:45

違章工廠舉報才拆？ 資深消防主管說：查報了也不會拆

2019-10-03 17:39

草屯農地大型違規工廠拆除送辦 不法業者知難而退

2019-10-04 10:51

空姐小三挨告 2天後照常偕人夫爽遊歐洲

2019-10-04 11:25

鐵皮違章工廠火災易塌 消防員死亡陷阱

2019-10-03 23:45

店家不堪負荷漲價 客人卻酸：別賺那麼多、漲價就不買

2019-10-03 16:25

女友暗示生日想要iPhone 11 他直呼：吃土也要買？

2019-10-03 21:06

連續工作48天睡醒半身不遂 伙房兵要國賠9百萬失敗了

2019-10-04 11:46

真槍假冒玩具槍賣16萬 警佯裝買家面交逮人

2019-10-04 13:05

台中消防2殉職 桃園救災不入火場原則專訓自救借鏡

2019-10-03 18:15

影／機車載5公尺鐵管橫路面車禍 警：異想天開好危險

2019-10-04 08:27

港務公司董事長「被請辭」 藍質疑交部斷尾求生

2019-10-04 00:26

婚戒、名表、豬公全被偷！準新人哭慘 賊被錄影貼網追

2019-10-04 11:27

獨／無人受困也要控制火勢 消防員做與不做都兩難

2019-10-03 16:49

上市寶特瓶包材大廠涉短報空汙費 中檢起訴老闆等19人

2019-10-04 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top