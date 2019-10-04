影／曾嗆館長「練成這樣防彈？」 4人暴力集團落網

2019-10-04 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市警方今年初接獲線報，稱大台北地區有一暴力犯罪集團流竄，經數月調查蒐證，於10月3日持票帶回李姓堂主、陳姓大哥及成員等4人，並查扣本票、借貸同意書、手指虎尖刀、開山刀、長槍等相關證物，詢後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及毀損等罪移送台北地檢署偵辦。

警方表示，該集團曾在台北市萬華地區因強行對小吃店插股問題，暴力砸店；又因土地買賣糾紛，在士林地區對人施以暴行；另在新北市新莊地區，也因安全帽店經營問題衍生暴力犯罪。

據了解，今年7月底，網紅館長陳之漢與1名自稱「吃屎哥」的男子直播對打，隔天出現1名以「李正義」為稱的男子拍影片上傳Youtube，嗆館長「就是2486」「練成那樣是防彈嗎？」此人就是3日落網的50歲李姓堂主。

警方經數月蒐證，於10月3日分別於大台北地區數個地點同步持票搜索，查獲李姓堂主、陳姓大哥及鄭姓、李姓成員，查扣本票、借據、保管條、借貸同意書、身分證及駕照影本1批，另有武器手指虎尖刀4把、開山刀3把、長槍1枝及行動電話4支等相關證物。

警方詢後將4人依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及毀損等罪移送北檢偵辦，並持續追緝在逃共犯及清查其他被害人。