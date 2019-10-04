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通霄海岸婦人命案 凶嫌李姓女子羈押禁見

2019-10-04 08:55聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯海岸發生的婦人命案，涉嫌以鐵槌行凶的李姓女子，檢方偵訊後，認為被告涉嫌刑法第271條第1項殺人罪之犯罪嫌疑重大，屬最輕本刑5年以上之重罪，且有事實足認為有逃亡及滅證之虞，昨晚10點多向法院聲請羈押禁見，深夜11點多獲法院裁准羈押禁見。

李姓女子(右)涉嫌殺人，昨天深夜法院裁定羈押禁見。記者胡蓬生／攝影
李姓女子(右)涉嫌殺人，昨天深夜法院裁定羈押禁見。記者胡蓬生／攝影
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命案殺人苗栗縣

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