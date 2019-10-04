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獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

通宵女屍命案偵破 她為200萬債務用鐵鎚砸死好友

2019-10-04 00:53聯合報 記者胡蓬生／苗栗縣報導

婦人李宛蓁與好友唐姓婦人疑有債務糾紛，涉嫌以拜拜為由將唐婦從南投騙到苗栗海邊殺害；警方以車追人，逮捕李婦突破心防，昨天查扣她藏在廟宇的血衣，依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

李姓女子（右）涉嫌以鐵鎚殺害唐姓婦人。 記者胡蓬生／攝影
李姓女子（右）涉嫌以鐵鎚殺害唐姓婦人。 記者胡蓬生／攝影
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據了解，警方前天凌晨四點多巡邏時曾發現海堤道路有輛車停放，上前盤查發現車窗半開，但車內無人；員警走上海堤，發現遠處有兩名女子談話，但因當時並無異狀而離去。後來民眾發現唐婦（五十一歲）遭殺害在海灘，警方過濾附近監視畫面鎖定可疑車輛三度出現在海堤外道路，循線逮捕車主的太太李宛蓁（四十一歲）。

警方調查，前天下午四點左右，有漁民在苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側約五百公尺海灘發現一具女屍，通霄警分局據報到場調查，發現女子頭部、身體有多處外傷，頭部疑遭鐵鎚之類的鈍器重擊、頭骨碎裂死亡。

警方研判是他殺，立刻組成專案小組調查，但因死者身上沒身分證件，只能先公布死者特徵與衣著，呼籲民眾提供線索指認。

警方同時調閱案發現場附近監視畫面，發現一輛可疑車輛於四點多停在案發現場附近，清晨五點多又迴車停在海堤外道路，五點五十分有人下車走到一旁水溝丟棄物品，研判車上的人涉嫌重大，決定以車追人。

警方循線找到住南投的林姓車主，他表示車子被妻子李宛蓁開出去；員警前晚找到李宛蓁，她辯稱當天只是載一名台中的女網友到通霄拜拜，否認涉案，但警方懷疑她涉嫌重大，留置漏夜釐清。

昨天上午，一名年輕男子到苗栗縣通霄警分局認屍，確認死者是他母親、五十一歲唐姓婦人。警方確認死者身分後突破李宛蓁心防，她供稱死者是她二胎金主，因兩百萬元借貸糾紛遭催債，前天清晨五時許兩人發生拉扯衝突，她用鐵鎚失手將對方殺死，命案是她一人所為。她帶警方到南投竹山一間廟宇取出血衣、唐婦包包等證物。

通霄警分局在發現女屍不到廿四小時內迅速破案，苗栗縣長徐耀昌立刻前往分局感謝並表揚員警辛勞。

苗栗縣車主徐耀昌

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