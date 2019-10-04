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獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

「有教化可能」 勒斃女友分屍丟棄 判無期徒刑

2019-10-04 01:01聯合報 記者邵心杰／台南報導

卅一歲男子吳茂騰與大他十二歲的張菀芳同居二年多，今年一月因不滿張女要外出，口角後徒手勒斃她再分屍丟棄，台南地院昨以吳坦承犯行、有教化可能，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

台南地院合議庭認為，吳茂騰（中）無前科，經警查獲後即已坦認犯行，有教化可能，無永...
台南地院合議庭認為，吳茂騰（中）無前科，經警查獲後即已坦認犯行，有教化可能，無永久與世隔絕的必要，因而量處無期徒刑。 圖／聯合報系資料照片
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「希望那個人能獲得應有懲罰」張女兒子說，媽媽非常重視這段感情，對方卻能做出這麼殘忍的事，「這麼沒同理心，這麼自私，這麼愛玩弄感情的人，我真的只希望他能死刑。」他表示，一直不願想起此事，希望母親只是出去玩或出門了。吳及張女家屬均未到庭聽判，吳辯護律師表示要上訴。

吳茂騰與張女今年一月八日晚間十時在同居處發生口角及扭打，吳將張女壓制到主臥室床上，勒住張女頸部致舌骨骨折引發窒息死亡。隔天，吳在浴室內肢解張女遺體為七塊，裝入兩只黑色大垃圾袋後，當天深夜再將兩袋屍塊棄置巴克禮公園附近草叢。

合議庭指出，吳茂騰受有良好教育，有正當職業，收入全供己用，衣食無缺，在無重大刺激情況下，僅因張女執意與他人外出遊玩即起殺意、絞勒致死，甚至無視兩人同居兩年關係，狠心肢解後棄置野外，致部分遺體遭野狗啃食而遺失，可認吳性格偏差、自私自利、手段殘忍，但吳並無前科，被查獲後即坦認犯案，有教化可能，無永久與世隔絕必要。

合議庭判決，吳茂騰殺人罪部分判無期徒刑，損壞、遺棄屍體部分判三年半，應執行無期徒刑、褫奪公權終身。

殺人棄屍

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