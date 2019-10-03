影／海岸女屍命案偵破 疑金錢借貸糾紛惹殺機

2019-10-03 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣通霄白沙屯海岸昨天下午發現一具女屍，疑遭殺害，警方追查發現41歲的李姓女子疑因金錢借貸糾紛起殺機，今天突破她的心防，在南投縣竹山鎮起出血衣、死者包包等證物，全案將依殺人罪嫌移送偵辦。

昨天下午4點左右，苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側約500公尺的海灘，有漁民收網時驚見海灘上有具女屍，警方據報趕到封鎖現場，發現女子頭部、身體有多處外傷，頭部疑遭鐵槌之類鈍器重擊，頭骨碎裂死亡。

死者身上穿著黑色條紋上衣及有卡通「龍貓」圖案的牛仔褲，但沒身分證件，警方呼籲民眾提供線索指認，死者的兒子今天上午到通霄指認，確認死者是南投竹山51歲唐姓婦人。

案發後警方調閱案現場附近的監視影帶，發現一部可疑車輛數度出現，車上還有人下車到水溝丟東西，警方循線找到住南投竹山的林姓車主，他表示車子被妻子李姓婦人開出去。

警方昨晚找到李姓女子，但她辯稱昨天只是載一名台中的女網友到通霄拜拜，否認涉案，警方懷疑她涉嫌重大，將夫妻倆帶回調查，今天上午李姓女子的心防被突破，聲稱死者是她二胎金主，因200萬元金錢借貸糾紛遭催債，昨天雙方發生拉扯衝突，她用鐵槌失手將對方打死，命案是她一人所為。