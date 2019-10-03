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北市1少女西寧國宅11樓墜落 因防護網命大無傷

2019-10-03 15:26聯合報 記者李隆揆╱即時報導

北市西寧國宅今天下午2時許發生墜樓案件，警消接獲報案指稱一名女子從11樓墜落，卡在國宅內的防護網上，警消到場後將女子救下，發現女孩幾乎沒有受傷，為求慎重仍送往馬偕醫院救治。

警方初步調查，墜樓女子身分為1名16歲未成年少女，目前正待少女情緒恢復，將進一步釐清案發過程。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警方初步調查，墜樓的是一名16歲少女。記者李隆揆/翻攝
警方初步調查，墜樓的是一名16歲少女。記者李隆揆/翻攝
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