北市1少女西寧國宅11樓墜落 因防護網命大無傷

2019-10-03 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市西寧國宅今天下午2時許發生墜樓案件，警消接獲報案指稱一名女子從11樓墜落，卡在國宅內的防護網上，警消到場後將女子救下，發現女孩幾乎沒有受傷，為求慎重仍送往馬偕醫院救治。

警方初步調查，墜樓女子身分為1名16歲未成年少女，目前正待少女情緒恢復，將進一步釐清案發過程。