普悠瑪案開庭 尤振仲：不知事發時超速

2019-10-03 16:29 中央社 宜蘭縣3日電



宜蘭地院審理普悠瑪翻覆案今天召開第2次準備程序，被告司機員尤振仲庭訊結束後表示，不知道事發當時超速，希望能還原最原始錄音檔，而不是經過編修過後的檔案。

上午主要列出檢辯雙方爭點，經審判長郭淑珍和尤振仲的委任律師陳湘傳與檢方討論過後，尤振仲部分共統整4大項爭點，包含列車出軌翻覆原因為何，是否因尤振仲超速行駛而出軌翻覆。

另外，尤振仲在（事故列車）出場檢查有無未盡注意義務的過失，及是否不當關閉「列車自動保護系統」（ATP）未立即通報，並依規定於下一站重啟ATP系統，及行車過程中是否有依客觀情事無依速限安全行駛的注意能力。

4大爭點中又分6點細項，是否可能因列車本身傾斜系統功能失常而翻覆，另尤振仲自羅東站出站後，是否以每小時139至142公里的高速行駛，列車翻覆是否為超速行駛所致，及行駛過程中，主風泵異常高溫情況有無排除，當未排除時，BOUN鍵復位能否排除列車故障等。

尤振仲開庭結束後表示，關閉ATP後有通報，希望能還原最原始的錄音檔，而不是經過編修檔名，後來又為了播放順序的錄音檔，而且錄音檔要往前推，因為這還包含入庫司機員的入庫檢查，就是事故列車從潮州回到南港，再從南港進入到樹林階段。

尤振仲說，當初裁定交保時，記得法官曾說過會針對調度應變、交接管控和機械故障是否造成失速展開調查，可是事後檢方給他的感覺好像調度應變上沒有缺失，交接管控部分，檢方好像也覺得沒有缺失。至於是否覺得有人推卸責任，尤振仲表示，「這個我不知道如何表達」，以後在法院審理時再說。

另外，許姓女子的兒子不幸搭上這班「死亡列車」，她在開庭結束後面對媒體詢問表示，「如果你們小孩這樣的話你們會怎麼樣，我覺得人都很自私，不是發生在自己身上不會瞭解，講再多也沒有用，還是必須接受、面對」。

她說，好希望孩子能回到身邊，可是能回得來嗎，現在兒子沒了要顧好女兒，並把事情處理好，也盼法院能公平、公正、公開及客觀審理。