詐團制定16項罰錢規則 最高罰50萬、成員沒人領到錢

2019-10-03 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



詐騙集團首腦張男在台中市設「揚帆啟航」機房，向大陸民眾詐財931萬，還限制成員外出，並制定16項管理規則，如胡亂造謠罰50萬、上班打電腦罰25萬、不服幹部罰2萬，10名機房成員上班1年未領到錢，全被剝削，台中地檢署今天依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法等罪起訴張等11人。

起訴書指出，張男（37歲）去年6月間，發起「揚帆啟航」詐騙機房，由范男管理機房，並招募多人為話務機手，先後在台中市潭子區、西屯區、北屯區、西區等處設立8個機房，躲避治安單位查緝。

張男等人從去年6月起，先後向多名大陸民眾先後詐財新台幣931萬餘元，至今年5月8日被檢警查獲。

張男、范男經營詐騙機房期間，兩人掌管機房大門鑰匙，范以監視器監視機房成員，如需外出需張、范同意，管制機房成員外出。

張嫌並制定16項管理規則，分別是上班遲到、上班嬉鬧睡覺吃東西、不服幹部、搞小團體、偷東西、胡亂造謠、攜帶毒品、帶電子產品、上班使用平板電話微信、碰觸靠近窗簾、進入禁止進入地區、吵架、

影響公司運作、早退、打掃不認真、上班不認真，處以罰款5000元至50萬元不等。 張嫌藉口私自聊天、睡覺、聽音樂、私自使用平板電腦等，對「阿俊」處罰52萬、「小柯」25萬、「小鬼」68萬、陳男2萬、黃男35萬、「阿靖」52萬、「小林」6萬、「小施」50餘萬等不合理罰款，並以

此債務約束成員，在機房內打詐欺電話還債，未還完債務不准離開。

從去年底至今年4月，藉口黃男工作績效不好，對黃處以罰站、打掃環境、雜工，范還以拳頭毆打黃，並罰不准吃飯，黃受不了飢餓拿吐司食用，被以眼罩罩住眼睛、以束帶綁在椅子上，再叫黃打掃環境。