詐騙集團佯裝FBI幹員 中壢警攔二次受騙追回26萬
詐騙手法日新月異，詐騙集團常利用人性的弱點，運用各種話術營造緊張、急迫、擔心或未知等情境，讓被害人疏於查證受騙，昨日上午10點多中壢警分局巡佐蔡逸忠、警員梁欣博接獲銀行通報疑似詐騙案，立即到場處置，成功勸阻游姓婦人匯款，保住26萬餘元，免於落入詐騙集團囊中。
昨日上午10點多，一名婦人臨櫃欲匯大筆款項至國外帳戶，行員察覺婦人不斷使用手機聯繫，認為有異即通報警方，中壢警分局中福派出所員警到場後，一眼就認出是前幾天才到派出所報案的游女，日前因網路交友遭詐騙已損失百萬餘元，沒想到詐騙集團抓住婦人急於追回損失的心理，再度佯裝美國聯邦調查局幹員，以協助取回遭騙金額須手續費為由，要求游女將美金8500元，折合台幣約26萬4350元，匯款至馬來西亞指定帳戶，企圖再次誆騙游女，游女起初深信不疑，經員警堅定勸說「一切都是騙人的、不要再被騙了！」才保住大筆錢財，員警為避免游女再次遭詐騙集團話術矇騙，還陪同游女返回派出所查證。
警方呼籲，接獲任何電話、訊息要求匯款、交付金錢，均應冷靜查證，以免落入詐騙集團圈套，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查詢。
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