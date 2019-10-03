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母親遭勒斃分屍凶嫌判無期 兒子會向母親上香報告

2019-10-03 11:04聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南恐怖情人鋸女友分屍，台南地院今天宣判，凶嫌吳茂騰被判無期徒刑。死者兒子表示會向母親上香報告，「希望那個人獲得應有懲罰」，他說，一直不願想起此事，以為母親只是出去玩或出門了，每次有人提及此事，讓他驚覺母親真的離開了、母親真的走了。

死者兒子首次發文「我只想好好幫我媽澄清，我媽對這段感情沒有不忠過，她非常重視這段感情，才會容忍這一切的」。他強忍悲傷以706字文章抒發母親思念及對此案看法，他表示「這麼沒同理心，這麼自私，這麼愛玩弄感情的人，我真的只希望他能死刑」。

張表示，他們是單親，所以媽媽為了提供他比較好的生活而在八大上班，吳茂騰跟媽媽還沒交往前就知道媽媽 的工作行業了，吳自己說能接受媽媽在這個行業上班，因為能體諒他們是單親。但卻在交往期間常常拿媽媽工作上的事跟她吵架，有時甚至會抓著媽媽不讓她去上班。

他說，吳在跟媽媽交往期間，卻跟別的女生登記結婚，是為了錢，因為這個女生的家裡是開工廠的。吳在跟媽媽交往3年的期間劈腿過多次，每個劈腿對象都不知道，吳已經有媽媽這個女友了。吳非常會說謊隱瞞，每次為了求和好都會不停甜言蜜語。

他指出，他真的非常不懂為什麼，媽媽對吳這麼好，幫吳介紹工作，每個月都會帶吳去吃好的餐廳，過年過節都帶吳回他們老家，幫吳非常多事，但吳卻能做出這麼殘忍的事。

「一個人要變成什麼樣的人，是自己決定的」張說，吳也是單親，應該要更暸解單親的痛苦，但吳卻奪走了他僅有的媽媽，最可笑的是，吳的媽媽還來庭上幫兒子辯護，說起吳小時候的過去，他只想說「今天自己的小孩做錯事，都成年人了，應該要讓他自己承擔，而不是來幫他脫罪」。

他強調，從發生事情到現在審判，還有經過每次的開庭下來，包括吳母還來幫兒子辯護的行為來看，他覺得吳已經沒有可教化的可能，破案到現在從沒跟他們家屬道過歉，而且不停地說謊，在庭上也在說謊，「我真的很希望這種人能去死，別再花我們納稅人的錢，放出來也只會在危害人民而已」。他說「這麼沒同理心，這麼自私，這麼愛玩弄感情的人，我真的只希望他能死刑」。

「希望法律可以還我們一個公道」他說，希望法官能聽到他們的訴求，非常感謝警方積極的幫他們辦案，也很感謝所有幫助他的親朋好友。

死者兒子（右）忍住悲傷發文，他表示「這麼沒同理心，這麼自私，這麼愛玩弄感情的人，...
死者兒子（右）忍住悲傷發文，他表示「這麼沒同理心，這麼自私，這麼愛玩弄感情的人，我真的只希望他能死刑」。圖／本報資料照片
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