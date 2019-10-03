恐怖情人鋸女友分屍逃死 法官：他有教化可能

2019-10-03 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



31歲吳茂騰與在KTV上班的43歲張菀芳同居2年多，今年1月8日因不滿張女有約外出起口角，又提及他與家人感情不睦，吳徒手將她勒斃後分屍為七大塊裝塑膠袋丟棄，台南地院合議庭判吳無期徒刑，褫奪公權終身，而合議庭認被告並無前科，經警查獲後即已坦認犯行，非無教化可能，無永久與世隔絕的必要，因而量處無期徒刑。

台南地院合議庭判決，吳茂騰犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；又損壞、遺棄屍體，處有期徒刑3年6月。應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

台南地院指出，吳與張女今年1月8日晚間10時在同居處客廳，發生口角及扭打，被告將張女壓制到主臥室床上，用其左手肘到左手臂處施力，自後方用力環繞、勒住張女頸部達15分鐘，導致張女舌骨骨折引發窒息死亡。吳為免犯行曝光，於次日先購買大型黑色塑膠袋、清潔劑及ㄇ型鋸等物，在浴室內以ㄇ型鋸肢解張女遺體為7部分，裝入2只黑色大垃圾袋後，於該日深夜將2袋屍塊棄置巴克禮公園附近草叢。

台南地院表示，他辯稱勒絞時間約3至5分鐘，應屬殺人的不確定故意，死者舌骨斷裂可能分解屍體時，不慎按壓到。依法醫師證述，從後絞勒並造成舌骨骨折，需施以相當的力道且壓制15分鐘以上，另分解屍體沒有按壓舌骨必要，吳所辯不可採取。再由被告絞勒被害人長達15分鐘，又持電線纏繞張女頸部2圈，確認張女死亡，顯見吳非僅消極容忍張死亡結果發生。

合議庭認為，吳犯殺人罪及毀損、遺棄屍體罪，受有良好教育，有正當職業，衣食無缺，在無重大刺激情況下，僅因張女不願順從其要求，執意與他人外出遊玩，即起殺意，並將張女絞勒長達15分鐘以上，甚至將張女肢解，棄置野外，以致部分遺體遭野狗啃食而逸失，可認吳性格偏差，自私自利，且行凶手段殘忍，對社會治安及家屬造成至為嚴重的傷害。