恐怖情人鋸女友分屍 凶嫌判無期逃死

2019-10-03 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



31歲吳茂騰與在KTV上班的43歲張菀芳同居2年多，今年1月8日因不滿張女有約外出起口角，又提及他與家人感情不睦，吳徒手將她勒斃後分屍為七大塊裝塑膠袋丟棄，事後仍冷靜如常作息，經張女兒子通報失蹤，檢警尋獲屍塊及經清洗後棄置車輛，依殺人罪等起訴，台南地院今天判處吳無期徒刑，可上訴。

台南地院審理時，「深深歉意」吳想向張女家屬道歉遭拒，張女兒子「我媽都走了，還要什麼道歉」。吳表示，不是計畫好做這事。辯護律師主張，不是故意殺人，而是間接故意，認吳沒用武器、徒手勒斃，雙方口角後拉扯，徒手力道過大所致。

吳母出庭作證20多年前因遭家暴離婚，只想工作賺錢，不要親朋好友看不起，自責痛哭「我沒有教好」。吳說也說，小時候常睡到一半被父親叫起來打。

檢方認為，吳與張女交往同居2年多，雖一再表示案發當晚因張女提及其家人，一時氣憤、無法控制情緒，才會失手勒斃她，並非計畫性犯案，然而，從他背後、圈住張女頸部的加壓方式，將她活生生勒至舌骨斷裂、最終死亡，已可證明他當時主觀上有置張女於死地的犯意，且足認其殺人手段、犯罪情節的嚴重性。

且張女死亡後，他竟於隔日上午又外出買工具、垃圾袋，甚至冰涼冷飲，回到住處，在2人同居的住處浴室內，持鋸子對其遺體肢解為七大塊，又冷靜清理現場，將屍塊及犯案工具等分時、分地丟棄，檢方認可證明吳犯案過程冷血無情與凶殘。

檢方指出，若非張女兒子與母親感情甚篤及時察覺情況有異，向警報案失蹤，在路邊查獲吳經清洗過的車輛，地毯式查訪附近洗車廠而及時取得尚未經覆蓋的監視錄影畫面，經拘提到案後，他才願向警坦認犯行，並帶同警方尋獲死者屍塊，否則依吳犯後之冷靜態度，又分時、分地逐步滅證，與另位女友繼續同居交往、佯裝張女語氣與其親友傳LINE，死者屍骨及相關犯罪證據，恐隨時間經過自然地「被消失」。