墾管處推「導潛」制度 由熟悉海域者引導

潛水客在屏東恆春貓鼻頭外海失蹤，救難人員在周邊海域展開搜尋。 記者潘欣中／翻攝 分享 facebook

墾丁海域發展潛水活動多年，但洋流意外還是屢屢發生，墾管處表示，目前相關管理法令都算完備，但未來希望能建立導潛制度，讓導潛者得以協助潛水者因應洋流等突發狀況，讓潛水活動更安全。

墾管處人員指出，目前包括觀光局水域遊憩活動管理辦法或墾管處本身的海域遊憩活動發展方案，對潛水行為、區域、活動方式有嚴格規範，也立有罰責，墾管處一直希望建立導潛制度，由熟悉當地海域的潛水教練導引，避免接近危險海域。

通常，潛水教練是對技術熟悉，但未必熟悉當地海域，但部分潛水者對於要多花錢另雇導潛，並不是都能接受，這部分尚待推廣教育。

一名資深潛水教練指出，貓鼻頭一帶屬於高級潛場，若非潛水技術較高，不建議前往，該地海流強勁，隨行教練對環境的敏銳度相當重要。

這回出事的貓鼻頭一帶，海中有著強勁離岸流，速度相當快，通常若不是潛水客技術較高，不建議前往從事潛水活動，初學者更不能挑戰，以確保生命安全。

另外，陪同教練的事前潛水計畫相當重要，如發現海流強勁，就應強制帶著潛水客提早離開，不能減壓在海底待太久，以避免潛水客遭海流沖走。

資深教練說，即使在裝備安全、合格人員陪同下，潛水客仍暴露在海流變化無端的風險中，因此，潛水教練對潛點熟悉度與潛水環境判斷敏銳度，更是相當重要。

墾丁老字號的台灣潛水店長兼教練陳琦恩說，墾管處有指定的離岸船潛區，深度不一，並掌握所有潛水區域狀況，包括活動時間限制、最深深度限制、 水流流向、底質結構、危險區域及環境保育觀念。

據了解，昨天楊政佳帶客潛水的地點是墾管處指定的離岸船潛區，在業界眼中是有難度的潛點。