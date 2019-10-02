找到1人！墾丁3潛客疑遭洋流沖走 教練獲救上岸

楊姓教練晚間7點40分被海上膠筏尋獲，意識清楚但身體虛弱，已送往醫院救治。記者江國豪／翻攝 分享 facebook

墾丁貓鼻頭外海今天上午發生3名船潛的潛水客失蹤事件，海巡署恆春海巡隊和威鯨水上救難協會，出動水上摩托車和巡防艇目前仍在搜救中。40多歲楊姓潛水教練稍早已被尋獲，仍有兩人下落不明，目前搜救人員仍在全力搜尋中。

據悉，楊姓潛水教練，在鵝鑾鼻外海，被一艘膠筏尋獲，目前意識清楚，待送醫觀察；目前50多歲黃姓及30多歲的陸籍邱姓男子仍下落不明，搜救人員仍在全力搜尋中。