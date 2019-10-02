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在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

台大學士被電成焦屍 台電疏失賠409萬

2019-10-02 20:05聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台大畢業、經營網路公司的林姓男子，2016年3月清晨唱歌後搭計程車返家，因酒醉闖入住家附近、威海營區旁台電配電室，誤觸1萬1千伏特高壓電纜，他頭顱焦黑、皮膚黏在電箱上，當場死亡。林的父母認為台灣電力公司應確保配電室安全，卻未修繕鐵門，有重大過失，請求賠償。高等法院認為死者因酒醉判斷力降低，也應負五成責任，判台電賠林父190萬、林母218萬元。

林姓死者(25歲)畢業於台大生傳系，在台北開設網路公司，2016年3月25日和同學到ＫＴＶ唱歌，翌日凌晨步出ＫＴＶ時明顯酒醉，國中女同學攙扶陪他2小時，後來女同學攔下計程車載他回家。

林誤觸高壓電，造成轟然巨響，威海營區海軍衛哨聽到爆炸聲查看，見配電室冒煙傳出燒焦味，趕緊通知台電和消防人員斷電救災。消防隊員以破壞機具切開鐵門，發現林側躺在配電箱後，頭部嚴重焦黑，上衣破損不堪，皮膚還黏在電箱上，早已氣絕。

警方調查，林住家距上車地不到10分鐘，但他沒有回家，卻獨自走在港區圍牆外的馬路，到港警港東中隊管制站前，原地佇足一分半鐘又繼續前進。林接著走向威海營區，從二扇鐵捲門間縫隙鑽入台電配電室內，蹲躺在電箱後方，因頭部觸及高壓電纜頭、雙腳踩在電箱鐵架上，電流形成迴路，釀爆炸，他被電死，也造成營區大停電。

台電表示，海軍無償提供倉庫給台電使用，平時二扇手拉式鐵捲門皆上鎖，但事發前鐵捲門固定柱遭竊，中間出現空隙，還來不及報修就發生憾事。

林家支出40萬元喪葬費，雙親因痛之愛子，鬱鬱寡歡，林父無力再經營汽車材料生意，林母也有焦慮症狀。雙親表示，兒子有開發軟體的專業能力，開公司每月有30萬營業利潤，再依兩老餘命計算與各400萬的精神慰撫金，父、母各請求629萬、713萬元賠償。

台電抗辯，配電室所在建物屬海軍第三軍區司令部所有，且配電室是放置供電設備，禁止一般人進入，林姓男子是酒後闖入；林凌晨3時6分接到女友電話，明確回覆「已快到家」，台電認為死者沒有意識模糊。

高院認為，事故是因台電沒維護好配電室，加上林酒後不慎開啟、誤入所致，死者雙親得依民法第184條第2項規定請求損害賠償，但台電不負消保法企業經營者損害賠償責任。高院依基隆市2015年度平均每人月消費支出為2萬1396元計算維持生活所需數額，判台電賠林父190萬9391元、林母218萬9326元。

台大畢業、經營網路公司的林姓男子，2016年3月清晨唱歌後搭計程車返家，因酒醉闖...
台大畢業、經營網路公司的林姓男子，2016年3月清晨唱歌後搭計程車返家，因酒醉闖入住家附近、威海營區旁台電配電室，誤觸1萬1千伏特高壓電纜，他頭顱焦黑、皮膚黏在電箱上，當場死亡。資料照片。記者林孟潔／攝影
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台電海軍計程車

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