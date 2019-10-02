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5刀猛刺鄰居白衣瞬間染紅 他辯稱：我躁鬱陷入瘋狂

2019-10-02 19:02聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園簡姓男子精神不穩，今年6月18日持刀朝呂姓鄰居狂刺，害他身中5刀血流如注，緊急縫合後才無大礙，檢方偵結依殺人未遂起訴簡；法院今開準備程序庭，簡情緒激動說自己躁鬱症發作，當時很氣憤陷入瘋狂，但否認殺人犯意希望和解，對此呂並未答應，要他和家屬「拿出誠意來談」。

檢方起訴指出，簡男（50歲）當天上午9點多徒步經過永安路，卻持刀朝呂的胸、背猛刺，一旁友人阻擋並制伏簡才停手，呂身中5刀緊急縫合才撿回一命，指控簡當時要置他於死，但簡辯稱自己躁鬱症發作，覺得很氣憤才下手。

法院今勘驗監視器畫面，發現簡經過呂等人住家後又折返，疑似從隨身塑膠袋拿出刀子，突然衝向呂左手持刀朝他右肩處攻擊，2人一番扭打後，呂身著的白衣隨即被血染紅。

簡男否認殺人未遂，堅稱只朝呂的肚子刺，辯稱隨身的塑膠袋有寶特瓶、水果刀，以及2本書，當時經過看到對方5、6個人，覺得很氣憤，就拿出刀子想要示威、嚇嚇他們，但眾人毫無反應甚至還揶揄他，自己因為躁鬱症就陷入完全瘋狂狀態。

簡說自己從小被欺負到大，鄰居把垃圾都亂丟在他家，還稱對方是他的死對頭，幾十年來都這樣，並堅稱監視器畫面有被剪接、消滅，還不斷質疑怎們沒有自己遭呂等人毆打的畫面；但簡陳述時情緒激動，應訊過程答非所問，法官數度請他別激動，律師、輔佐人也從旁安撫情緒。

被害的呂男說，自己平白無故被刺傷5刀，躺在醫院治療過程簡的家屬都沒來，今天開庭也認為簡態度不佳，而簡男雖表示有意願和解，呂則表示「那就請他們拿出誠意來談」。

法院今開庭，簡表示當時陷入瘋狂，但否認殺人犯意希望和解，被害的呂未答應，要他和家...
法院今開庭，簡表示當時陷入瘋狂，但否認殺人犯意希望和解，被害的呂未答應，要他和家屬「拿出誠意來談」。記者曾健祐／攝影
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殺人塑膠袋

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