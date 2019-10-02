華山分屍案受矚目 網路報導單日平均146則

2019-10-02 17:45 中央社 台北2日電



圖為華山分屍案案發現場，現小木屋已拆除。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 法務部司法官學院「犯罪防治研究中心」今天就殺人案件網路報導作解析指出，殺人且分屍的案件受媒體與民眾高度關注，例如去年發生的台北華山分屍案，單日報導平均高達146則。

法務部下午與媒體茶敘，由司法官學院的犯罪防治研究中心進行報告。

法務部有鑑於國內犯罪問題日趨嚴重、複雜，早在民國53年即以任務編組方式成立「犯罪研究中心」，直到102年7月1日配合「行政院功能業務與組織調整」，才在司法官學院正式成立「犯罪防治研究中心」。

司法官學院院長蔡碧玉指出，犯研中心旨在擔任國家刑事政策智庫，目前有4位專任研究人員，除持續透過委外或自體研究進行實證性的研究調查外，並每年定期出版「刑事政策與犯罪研究論文集」與「犯罪狀況及其分析—犯罪趨勢關鍵報告」專書，每季並出版「刑事政策與犯罪防治研究」專刊。

犯研中心在今年進行「107年犯罪狀況與分析」專案研究時，發現107年5月至6月，連續發生多起殺人，甚至殺人後分屍等案件，成為媒體關注焦點並引發民眾集體恐慌。為進一步進行殺人案件的社會認知調查，特別把這段期間的殺人案件網路報導觀測，做為其中一項研究分析主題。

研究是運用KEYPO大數據關鍵引擎，設定關鍵字搜尋共計3萬2397則資訊，並透過人工篩選，整理出在107年5月至6月間，共有108個殺人案件，再篩選並聚焦在報導總則數前6名的殺人案件後發現，在諸多殺人既遂的犯罪事件中，以發生在107年6月18日的台北華山勒斃女子後分屍案高居排名第一，且佔前6名殺人案件新聞報導量的37.88%，本案在分析期間的12天內，總共出現1747則報導，平均每日的報導量為146則。

另外，在所有殺人案件中，以殺人且分屍，以及親密關係殺人事件最受媒體與民眾關注，另以新北板橋男子殺死女友分屍案件為例，發現網路報導較注重加害人行為，達49.33%，被害人被關注程度僅21.8%，相對缺乏對被害人保護的制度性議題討論，難以對被害人產生實質上幫助。

另外，結合這段期間所有殺人新、舊案件報導和死刑聲量為關聯性分析，發現當案發後的追蹤報導增加時，民眾討論死刑議題的聲量也會跟著增加。