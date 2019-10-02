屏東海陸上兵命案 王姓主嫌棄保潛逃在台東遭逮

2019-10-02 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



抓到了！何姓海陸上兵去年6月，在收假返營途中，無端捲入兩派人馬衝突，在加油站遭到殺害，而涉案主嫌之一的王念平棄保潛逃，遭法院通緝。警方今天在台東成功逮補王念平，目前正從台東將人押回屏東。

何姓海陸上兵去年6月在屏東潮州鎮遭人誤殺，案件震驚社會，其中涉案主嫌之一的王念平，遭羈押4個多月後，以檢方證據不足，且無逃亡串供之虞，聲請交保。