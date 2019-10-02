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南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

屏東海陸上兵命案 王姓主嫌棄保潛逃在台東遭逮

2019-10-02 15:35聯合報 記者江國豪╱即時報導

抓到了！何姓海陸上兵去年6月，在收假返營途中，無端捲入兩派人馬衝突，在加油站遭到殺害，而涉案主嫌之一的王念平棄保潛逃，遭法院通緝。警方今天在台東成功逮補王念平，目前正從台東將人押回屏東

何姓海陸上兵去年6月在屏東潮州鎮遭人誤殺，案件震驚社會，其中涉案主嫌之一的王念平，遭羈押4個多月後，以檢方證據不足，且無逃亡串供之虞，聲請交保。

屏東地院去年10月中旬，准予王念平以40萬元交保，期間雖遭禁止出境並限制住居，不過，屏東地院今年7月傳喚王念平出庭，卻屢傳不到，認定王念平已經棄保潛逃發布通緝。而警方今天已在台東將人逮捕到案。

警方今天在台東成功逮補王念平（白衣），目前正從台東將人押回屏東。圖／本報資料照片
警方今天在台東成功逮補王念平（白衣），目前正從台東將人押回屏東。圖／本報資料照片
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屏東台東通緝

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