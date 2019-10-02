不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

2019-10-02 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁貓鼻頭外海今天近午時分傳出3名船潛的潛水客失蹤事件，船長發現3名潛客未浮出水面後報案救援，恆春消防分隊、海巡署恆春海巡隊和威鯨水上救難協會已出動水上摩托車和巡防艇前往搜尋。

海巡署表示，今天上11時20分接獲「鯨探號」遊艇船長報案：該艇搭載3名潛水客於貓鼻頭突出部潛水，但遲至約定時間(10時)仍未見蹤影，第8巡防區隨即指派PP-3550艇前往協尋中。

海巡署說，目前失蹤的3名男性，包括2名台灣人及1名大陸人，他們早上約9點出港。海巡署11點20分左右接獲船長報案，目前仍持續在現場搜尋。